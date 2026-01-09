El SAT precisó un aspecto operativo del Buzón Tributario que suele generar dudas entre los contribuyentes y que conviene tener en cuenta para evitar problemas fiscales.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) despejó una de las dudas más frecuentes entre los contribuyentes y confirmó cada cuánto tiempo es obligatorio actualizar los datos del Buzón Tributario . La aclaración llegó a través de canales oficiales y apunta a evitar confusiones que puedan derivar en sanciones.

El Buzón Tributario es el principal medio de comunicación entre el SAT y los contribuyentes, por lo que mantener la información actualizada es clave para recibir notificaciones, avisos y requerimientos fiscales en tiempo y forma.

Cada cuánto tiempo debes actualizar tu Buzón Tributario, según el SAT

El SAT informó que los datos de contacto del Buzón Tributario deben actualizarse al menos cada cuatro años, aun cuando no hayan cambiado. Esta obligación aplica para personas físicas y morales inscritas en el RFC.

Además, la autoridad fiscal aclaró que la actualización debe realizarse de inmediato cuando exista cualquier modificación en los medios de contacto registrados. Esto incluye correo electrónico o número de teléfono celular.

El objetivo de esta medida es garantizar que las notificaciones oficiales lleguen correctamente al contribuyente y evitar que se alegue desconocimiento ante actos administrativos.

Qué datos debes mantener actualizados para evitar sanciones

Tener registrado al menos un correo electrónico activo y verificable en el Buzón Tributario.

Contar con un número de teléfono celular vigente, habilitado para recibir alertas del SAT.

Mantener ambos datos actualizados y confirmados dentro del plazo establecido por la autoridad fiscal.

De no hacerlo, el SAT puede considerar que el Buzón Tributario no está correctamente habilitado.

El incumplimiento puede derivar en multas significativas y en la pérdida de plazos para responder requerimientos fiscales.

Por qué es clave cumplir con esta obligación fiscal

El SAT recordó que el Buzón Tributario es un medio de comunicación oficial y que las notificaciones enviadas por esta vía tienen validez legal, aun si no se consultan.

No mantener los datos actualizados no suspende obligaciones ni plazos y puede generar complicaciones fiscales, por lo que se recomienda revisarlo de forma periódica.