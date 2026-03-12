La Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), en conjunto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), lanzó una alerta dirigida a toda la población por la comercialización de un medicamento que podría poner en riesgo a quienes lo consuman. Se trata de un fármaco que en los últimos años adquirió notoria popularidad por su uso para bajar de peso y tratar la diabetes tipo 2, y encendió las alarmas de las autoridades sanitarias en el país por presentar ciertas irregularidades. Organismos del Gobierno Nacional detectaron que algunos productos que se venden con este compuesto se están comercializando de forma irregular en internet. La advertencia no se refiere a un solo producto, sino a varias presentaciones que se ofrecen en plataformas digitales, aplicaciones móviles y páginas web. Según las autoridades, estos artículos se promocionan como tratamientos para el control del peso, pero no cuentan con autorización sanitaria para su venta en el país. El caso ya motivó una alerta nacional dirigida a consumidores que podrían estar comprando estos productos sin saber que no están aprobados. La recomendación principal es evitar su adquisición y suspender su uso en caso de que ya se estén utilizando. La alerta fue difundida por la PROFECO tras un aviso sanitario emitido por la COFEPRIS sobre la comercialización ilegal de productos que contienen Tirzepatida. De acuerdo con el reporte oficial, estos artículos se venden a través de plataformas de comercio electrónico, sitios web y aplicaciones móviles, sin contar con registro sanitario para su distribución en México. La investigación se originó luego de que la empresa farmacéutica Eli Lilly, a través de su filial en México, presentara información técnica que permitió detectar la venta irregular de estos productos. Las autoridades identificaron que algunos artículos se promocionan como tratamientos para el control del peso, pese a que no están autorizados para su comercialización en el territorio nacional. MedlinePlus, el sitio web oficial de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU. (NLM, por sus siglas en inglés), explica que los especialistas indican la inyección de tirzepatida para tratar las siguientes condiciones o enfermedades: Según la alerta nacional emitida por la COFEPRIS y difundida por la PROFECO, los productos que se detectaron en venta ilegal pertenecen a las marcas: Estos productos se ofrecen en diferentes presentaciones, entre ellas: El organismo sanitario también advirtió que el uso indiscriminado de este compuesto puede provocar sobrecarga o estrés en órganos como el hígado o el páncreas, lo que podría derivar en complicaciones médicas. Ante este escenario, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios recomienda: Además, si una persona presenta reacciones adversas tras utilizar estos productos, puede reportarlo a través del sistema de farmacovigilancia habilitado por las autoridades sanitarias.