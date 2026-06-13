Coca-Cola Femsa (KOF), el embotellador más grande del mundo por volumen de ventas, informó la salida de Jennifer K. Mann de su consejo de administración y el nombramiento de Sedef Salingan Sahin como nueva consejera designada por los accionistas de la Serie D.

La compañía detalló en un comunicado que Sahin ocupará la posición vinculada a The Coca-Cola Company, firma que participa indirectamente en el capital de KOF.

Mann se desempeñaba además como presidenta de The Coca-Cola Company en Norte América y su salida del consejo ocurre días después de que reportara la venta de 100,000 acciones ordinarias de la compañía estadounidense por aproximadamente u$s8.07 millones.

De acuerdo con documentos presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC), la ejecutiva ejerció previamente opciones sobre acciones para empleados por alrededor de 73,984 títulos, operación valuada en cerca de u$s4.3 millones.

Tras las transacciones, Mann mantiene una participación directa de 181,384 acciones ordinarias de The Coca-Cola Company, además de posiciones indirectas a través de planes de retiro de la empresa.

El cambio en el consejo ocurre en una de las compañías más relevantes para el sistema Coca-Cola en América Latina. Según datos de MarketScreener, Fomento Económico Mexicano (Femsa) controla aproximadamente 47.2% del capital de Coca-Cola Femsa, mientras que The Coca-Cola Company posee cerca de 27.8%.

El resto de las acciones se encuentra distribuido entre inversionistas institucionales, incluidos gestores globales de activos como BlackRock y Vanguard.