Planta de Herdez en la zona metropolitana de Ciudad de México

Grupo Herdez ha perdido más de MXN$11,000 millones en valor de mercado desde que alcanzó máximos históricos, mientras los inversionistas continúan evaluando una serie de movimientos estratégicos que han transformado el perfil de la compañía, incluida la cesión del control de su negocio de helados a Froneri International.

Las acciones de la fabricante de alimentos retrocedieron cerca de 40% desde un máximo de MXN$88 por título hasta MXN$53.67 al cierre del viernes, un nivel no visto desde 2024. La caída equivale a una disminución de aproximadamente MXN$11,040 millones en capitalización bursátil, de acuerdo con cálculos de El Cronista.

Parte de la presión se produjo después de que Herdez transfiriera el control operativo de su división de helados a Froneri, uno de los mayores productores de helados del mundo, como parte de una estrategia para optimizar la operación del negocio.

“Si bien la operación busca generar eficiencias y optimizar la estructura del negocio, también implica la exclusión de una unidad que representaba más del 10% de los ingresos consolidados de la compañía, lo que podría limitar parte de su escala operativa y capacidad de crecimiento en el corto plazo”, dijo Carlos Hernández, director general de Valdez Capital.

La alianza forma parte de una reorganización más amplia emprendida por Herdez durante los últimos dos años para privilegiar la rentabilidad y simplificar su estructura corporativa.

Entre los movimientos más relevantes se encuentran la escisión de Nutrisa, que volvió a cotizar de forma independiente en la Bolsa Mexicana de Valores, así como la venta de una participación adicional en McCormick de México a su socio estadounidense.

Herdez con resultados mixtos

Nutrisa reportó ingresos por MXN$556 millones durante el primer trimestre de 2026, una caída de 3.9% anual. Aunque la pérdida neta se redujo ligeramente, el desempeño operativo ha sido recibido con cautela por el mercado.

Sus acciones acumulan un descenso de 27.5% desde la oferta pública, al pasar de MXN$5.29 a MXN$3.83 por título.

Para Hernández, la sucesión de operaciones corporativas ha generado interrogantes entre algunos inversionistas sobre la claridad de la estrategia de largo plazo de la empresa.

“El mercado continúa evaluando si dichos cambios responden a un proceso claro de creación de valor sostenible o a una etapa de reconfiguración corporativa aún en consolidación”, señaló.

A finales de 2025, Herdez también concretó la venta de 25% de su participación en McCormick de México a su socio estadounidense por MXN$750 millones. Los recursos obtenidos fueron distribuidos entre los accionistas mediante un dividendo extraordinario de MXN$16.50 por acción.

Analistas ven potencial de recuperación

Pese al castigo bursátil, analistas mantienen una visión favorable sobre la emisora.

Punto Casa de Bolsa considera que la acción representa una oportunidad de inversión, aun cuando los movimientos corporativos reducirán temporalmente los ingresos consolidados y algunos márgenes de rentabilidad.

“Anticipamos que Herdez continúe mostrando un comportamiento defensivo dentro del sector”, escribieron los analistas de la firma.

Carlos García, subdirector de Mercado de Capitales de Punto Casa de Bolsa, dijo que la compañía conserva características atractivas para inversionistas de mediano y largo plazo debido a que gran parte de sus productos pertenecen a categorías de consumo básico.

“La mayoría de las líneas de negocio que conserva la empresa corresponden a productos que difícilmente dejan de consumirse, incluso durante periodos de desaceleración económica”, señaló.

La firma estima además que el Mundial de Futbol de 2026 podría aportar entre 10% y 12% de los ingresos de la compañía durante la temporada asociada al evento.

Punto mantiene una recomendación de compra para las acciones de Herdez y un precio objetivo de 72 pesos por acción para finales de 2026, lo que implica un potencial de apreciación superior a 34% respecto a los niveles actuales.

“A pesar de que incorporamos una perspectiva más conservadora, consideramos que el precio actual de la acción no refleja los fundamentales de la empresa”, indicaron los analistas.