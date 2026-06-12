Con Hugo Aguilar Ortiz al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, el máximo tribunal del país está integrado por nueve ministros y ministras que tienen a su cargo las decisiones más relevantes en materia constitucional para todo México, con lo cual, sus sueldos son de los más altos del país, respetando no superar los montos de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además de la importancia política y jurídica de sus funciones, los salarios de quienes integran la Suprema Corte suelen despertar interés entre la ciudadanía. Los tabuladores oficiales del Poder Judicial permiten conocer cuánto reciben al mes y el monto de sus prestaciones anuales.

¿Qué podría comprar un mexicano promedio con un sueldo así? SCJN

Un ministro de la Suprema Corte gana 134 mil pesos al mes y recibe más de 290 mil pesos de aguinaldo

De acuerdo con el Manual que regula las remuneraciones de las personas servidoras públicas del Poder Judicial de la Federación para 2026, un ministro o ministra de la Suprema Corte recibe un sueldo mensual neto de 134 mil 310 pesos.

Entre otros cargos de alto nivel destacan el Secretario General de Acuerdos y el Secretario General de la Presidencia, con 125 mil 626 pesos mensuales; los coordinadores, con 125 mil 518 pesos; y los directores generales, con 124 mil 686 pesos.

En cuanto a prestaciones, los ministros tienen derecho a un monto anual de 290 mil 273 pesos por concepto de aguinaldo y prima vacacional, según el tabulador de remuneraciones de la SCJN. En los niveles inmediatos inferiores, el aguinaldo y prima vacacional oscilan entre 255 mil 952 y 257 mil 065 pesos anuales, dependiendo del cargo.

¿Qué hacer si te ganas al mes más de 100 mil pesos?

¿Qué podría comprar un mexicano promedio con un sueldo así?

Para poner la cifra en perspectiva, un trabajador que percibe el salario mínimo necesitaría varios meses para reunir una cantidad equivalente a los 134 mil pesos que un ministro recibe en un solo mes. Con ese ingreso sería posible adquirir un automóvil seminuevo en buenas condiciones o cubrir el enganche de una vivienda en distintas ciudades del país.

También permitiría solventar gastos que para la mayoría de los hogares representan proyectos de largo plazo. Por ejemplo, se podría financiar una carrera universitaria en una institución privada, realizar viajes internacionales o equipar completamente una vivienda con electrodomésticos, muebles y equipos tecnológicos de gama media y alta.