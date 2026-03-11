Mientras marzo transcurre, los días para realizar uno de los trámites fiscales más importantes del año comienzan a descontarse en el calendario del Servicio de Administración Tributaria (SAT). La cuenta regresiva para presentar la Declaración Anual de Impuestos correspondiente al ejercicio fiscal 2025 ya se ha puesto en marcha. La gestión, de carácter obligatorio para muchas personas morales, exige cumplir ciertos requisitos. Entre ellos, es condición esencial que cuenten con un tipo de documento digital concreto ya que de lo contrario se verán imposibilitados de completar el proceso y podrían ser acreedores de determinadas multas. La Declaración Anual del SAT 2025 corresponde al ejercicio fiscal de 2025 y debe presentarse en fechas específicas según el tipo de contribuyente. Para personas morales, el plazo se extiende del 1 de enero al 31 de marzo de 2026, mientras que las personas físicas deberán hacerlo entre el 1 y el 30 de abril de 2026. Durante este procedimiento se reportan distintos elementos fiscales, entre ellos: Para poder completar la Declaración Anual de Impuestos, el SAT exige contar con ciertos datos y documentos. Entre ellos, uno de los más importantes es la e.firma vigente, que permite validar la identidad del contribuyente y enviar la declaración a través de la plataforma electrónica. Sin este elemento, el sistema puede impedir el envío del trámite, lo que en la práctica significa que el contribuyente no podrá presentar su Declaración Anual del SAT hasta regularizar su situación. No cumplir con la Declaración Anual del SAT dentro del plazo establecido puede generar diversas sanciones económicas. Según las disposiciones fiscales vigentes, las multas del SAT en 2026 pueden ir desde 1,810 hasta 22,400 pesos por cada obligación omitida. Además, existen otras consecuencias administrativas relevantes. Una de las más importantes es recibir una Opinión de Cumplimiento negativa, lo que puede limitar varios trámites importantes, como: Para evitar estas sanciones, el SAT recomienda revisar con anticipación la información en su plataforma y asegurarse de cumplir con requisitos básicos como: También se aconseja revisar el visor de nómina y el visor de facturas emitidas y recibidas, especialmente para quienes tributan en el Régimen General o en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO). Cumplir con la Declaración Anual de Impuestos no solo evita multas. En muchos casos también permite obtener devoluciones fiscales o saldos a favor, por lo que presentar el trámite completo y dentro del plazo puede representar un beneficio económico para los contribuyentes.