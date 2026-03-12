Cada año, millones de trabajadores esperan un ingreso adicional que puede marcar la diferencia en su economía personal. Este pago o bono extra, llega cuando las empresas reparten parte de sus ganancias entre sus empleados. Sin embargo, no todos los trabajadores recibirán ese dinero en 2026. Aunque muchas personas creen que este beneficio aplica automáticamente para cualquier empleado, la legislación laboral establece condiciones específicas que determinan quién tiene derecho a cobrarlo. La situación genera dudas entre quienes esperan este ingreso durante los próximos meses. La clave está en un detalle que muchas veces pasa desapercibido: el pago depende directamente de la situación financiera de las empresas y del tipo de relación laboral que tenga cada trabajador. El reparto de utilidades, también llamado Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo de México. La normativa obliga a las empresas a distribuir el 10% de sus ganancias netas entre los trabajadores. Pero existe una condición fundamental: solo hay reparto si la empresa obtuvo ganancias durante el ejercicio fiscal anterior. Si una compañía reportó pérdidas en 2025, no estará obligada a pagar utilidades en 2026. También existen otros casos en los que el bono extra no aplica. Por ejemplo, las empresas de nueva creación no están obligadas a repartir utilidades durante su primer año de operaciones. Algo similar ocurre con compañías dedicadas al desarrollo de nuevos productos, que pueden quedar exentas durante sus primeros años mientras consolidan su actividad. Además, algunas instituciones públicas descentralizadas con fines culturales o asistenciales tampoco están obligadas a realizar este pago. La ley también establece que no todos los trabajadores califican automáticamente para recibir este ingreso adicional. El tipo de contratación es uno de los factores que determina si corresponde o no el pago. Además, incluso cuando las empresas sí generan ganancias, el monto que recibe cada trabajador puede ser menor al esperado. Esto se debe a reformas recientes que establecieron límites al cálculo del reparto de utilidades. El calendario de pago también depende del tipo de empleador. Según lo establecido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social: Por esta razón, especialistas laborales recomiendan revisar el tipo de contrato, el tiempo trabajado durante el año y la situación financiera de la empresa. Estos factores son determinantes para saber si el trabajador realmente tiene derecho a recibir el bono extra del reparto de utilidades en 2026.