Profeco revisó varias marcas de televisores LED y estas fueron las que pasaron la prueba.

Comprar una Smart TV ya no solo depende del tamaño o del precio. La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, realizó un estudio de calidad para evaluar el desempeño, imagen, sonido, conectividad e información comercial de diversas pantallas disponibles en México.

El análisis incluyó televisores modelos de 40, 43, 50, 55, 58 y 65 pulgadas de marcas nacionales e internacionales. La mayoría obtuvo resultados de “Muy Bueno”, aunque algunos equipos destacaron por encima del resto gracias a su calidad de imagen y desempeño general.

Televisores importados de Egipto: la apuesta para bajar precios internos en tecnología para Mundial 2026 Fuente: Shutterstock Shutterstock

Sin embargo, la revisión de la Profeco en los televisores LED también detectó productos con garantías incompletas o información insuficiente para los consumidores, un aspecto que puede complicar futuras reclamaciones o hacer más difícil conocer las características reales del equipo.

Estas fueron las mejores pantallas Smart TV según la Profeco

La Profeco informó que únicamente tres modelos obtuvieron la calificación de “Excelente” en la evaluación global, convirtiéndose en las opciones mejor calificadas del estudio.

Estos televisores sobresalieron por su desempeño en color, contraste, uniformidad de imagen, audio y atributos tecnológicos.

Entre las mejores opciones se encuentran equipos de gama alta con tecnologías OLED y QLED que ofrecen una experiencia superior para contenidos en alta definición, videojuegos y plataformas de streaming. Además, destacaron por la calidad de sus paneles y funciones avanzadas.

Las Smart TV con calificación Excelente fueron:

LG OLED55C55C5PSA (55 pulgadas).

Samsung QN55S85HAEXZX (55 pulgadas).

Samsung QN65S90HAEXZX (65 pulgadas).

Televisores Smart TV: cuáles son las mejores pantallas LED y cuáles no pasaron la prueba de la Profeco. Shutterstock

Estas son las pantallas que no pasaron completamente la revisión de Profeco

Aunque ningún modelo fue reprobado por su calidad de imagen o funcionamiento, varios equipos presentaron incumplimientos relacionados con garantías e información comercial exigida por la normativa mexicana.

Entre los modelos observados por Profeco destacan:

AIWA AW50RKQ.

AIWA AW55RKQ.

ATVIO ATV5523KR.

ATVIO ATV6525KR.

HISENSE 50U6QV.

HISENSE 55A65NV.

HISENSE 65U6QV.

JVC SI50URF.

JVC SI55URF.

JVC SI65URF.

TCL 50Q6K.

TCL 55Q6K.

TCL 55QM7K.

VIOS VI-50T232.

La dependencia explicó que estos equipos presentan garantías incompletas o carecen de algunos elementos requeridos por la NOM-024-SCFI-2013. Asimismo, ciertos modelos no incluyen información completa sobre sus características eléctricas o añaden requisitos adicionales para hacer válida la garantía.

Qué recomienda la Profeco antes de comprar una Smart TV

La Procuraduría aconseja adquirir pantallas en establecimientos formales, verificar que la garantía esté correctamente sellada, conservar el comprobante de compra y revisar que el equipo incluya instructivo, accesorios y aplicaciones compatibles con las necesidades del usuario.