Durante años se creyó que las canas eran simplemente una señal inevitable del paso del tiempo. La explicación parecía sencilla: a medida que envejecemos, el cabello pierde su color natural y se torna gris o blanco. Sin embargo, nuevas investigaciones científicas están cambiando esa idea. Especialistas en biología celular comenzaron a analizar qué ocurre exactamente dentro del folículo piloso, el lugar donde nace cada cabello. Allí descubrieron que el proceso que provoca las canas podría estar relacionado con el comportamiento de ciertas células que controlan la pigmentación. Este hallazgo llamó la atención de la comunidad científica porque sugiere que el encanecimiento no depende únicamente de la edad. En realidad, podría estar vinculado a un mecanismo biológico específico que, si se logra comprender por completo, incluso podría abrir la puerta a nuevas formas de prevenir o revertir la aparición de canas. Un estudio publicado en la revista científica Nature por investigadores de la Escuela de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York reveló un mecanismo clave detrás de la aparición de canas. Los científicos analizaron el comportamiento de las células madre de los melanocitos (McSC), responsables de producir la melanina, el pigmento que da color al cabello. En condiciones normales, estas células se desplazan entre distintos compartimentos dentro del folículo piloso mientras el cabello crece. Ese movimiento permite que las células maduren y produzcan la proteína necesaria para generar pigmento. Sin embargo, los investigadores observaron que, en ciertos casos, estas células pueden quedar inmovilizadas dentro de una zona del folículo llamada protuberancia. Cuando esto ocurre, las proteínas conocidas como WNT, que normalmente activan el proceso de regeneración celular, dejan de estimular a estas células. Como consecuencia: Según explicó la investigadora Mayumi Ito, autora principal del estudio, la movilidad de estas células madre es clave para mantener el color del cabello. El descubrimiento abre una posibilidad interesante para la ciencia: si se logra reactivar el movimiento de las células madre de los melanocitos, el cabello podría recuperar su capacidad de producir pigmento. Los experimentos realizados en laboratorio mostraron que las células que siguen moviéndose dentro del folículo piloso mantienen su capacidad de generar color en el cabello. El problema aparece cuando ese sistema comienza a deteriorarse con el envejecimiento. Esto explicaría por qué las canas suelen aparecer con el paso de los años, aunque el proceso no dependa exclusivamente de la edad. Además, otra investigación de la Universidad de Harvard encontró que el estrés no causa directamente las canas, pero sí puede acelerar el envejecimiento del folículo piloso al aumentar el ciclo de regeneración del cabello. Los científicos creen que, si futuras investigaciones confirman que este mismo mecanismo ocurre en humanos, podría desarrollarse un tratamiento que permita: Por ahora, los investigadores continúan estudiando cómo desbloquear las células que quedan inmovilizadas en el folículo piloso, un paso que podría marcar un avance importante en la comprensión del encanecimiento.