La cotización del dólar canadiense alcanzó los MXN 12.32 en la sesión de cierre de mercados del viernes, 12 de junio de 2026. Esta cifra refleja una variación del -1.39% en comparación con su costo al inicio de la jornada.

En la última semana, el Dólar canadiense retrocedió un 1,80% y en el último año acumula una caída del 9,34%, evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos diez días, el dólar canadiense mostró una clara tendencia bajista: después de tres jornadas de retrocesos, repuntó dos días y encadenó cinco nuevas caídas, cerrando el tramo cerca de mínimos.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar canadiense, con un 7.8687%, es mayor que la volatilidad anual del 7.5419%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones.

La cotización del Dólar canadiense en los últimos cinco días ha mostrado una tendencia positiva, dado que el dato de -1 es positivo. Este aumento puede indicar un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, favorecido por factores económicos internos y externos.

Sin embargo, es importante monitorear esta tendencia a lo largo del tiempo para confirmar si se sostiene o si puede haber fluctuaciones significativas en el futuro. La tendencia positiva sugiere una mayor confianza en la economía canadiense, pero la volatilidad del mercado siempre debe ser considerada en el análisis.

La variación del Dólar canadiense en la última semana.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 13.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.3 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.