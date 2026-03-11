La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) sancionará a los establecimientos que comercializan tortillas en hieleras o recipientes improvisados, una práctica que todavía se observa en algunos lugares del país pero que incumple normas sanitarias y de información al consumidor. Según la Oficina de Defensa del Consumidor (ODECO) Zona Golfo Norte, al menos cuatro negocios ya fueron sancionados por esta irregularidad. Dependiendo de la gravedad de la infracción y de si existe reincidencia, las multas pueden alcanzar hasta cuatro millones de pesos. Conoce el accionar de la Profeco en México y evita inconvenientes con las autoridades. Ten en cuenta el procedimiento ante una eventualidad. A simple vista, colocar tortillas en hieleras puede parecer solo una cuestión de presentación. Sin embargo, las autoridades señalan que el problema está relacionado con higiene, seguridad alimentaria y transparencia hacia el consumidor. En México existen normas que establecen cómo deben elaborarse, almacenarse y comercializarse las tortillas. Entre las más relevantes se encuentran: Estas normas buscan asegurar que los alimentos lleguen al público en condiciones seguras y con información clara sobre su origen y características. En particular, la NOM-187 define requisitos de higiene, reposo del producto, empaque, almacenamiento y manejo dentro de los establecimientos. Uno de los principales inconvenientes de vender tortillas en hieleras o contenedores improvisados es que el consumidor no tiene acceso a información básica del producto. En muchos casos no se indica: Para las autoridades, estos datos son fundamentales para que las personas puedan tomar decisiones informadas sobre lo que consumen. Además, las hieleras no siempre garantizan condiciones adecuadas de conservación, ya que el producto puede quedar expuesto a contaminantes, humedad o cambios de temperatura. Las sanciones por incumplir estas disposiciones pueden ser elevadas. La legislación en materia de protección al consumidor contempla multas que pueden llegar hasta cuatro millones de pesos, dependiendo de factores como: En el caso de los cuatro establecimientos sancionados en el sur de Tamaulipas, actualmente enfrentan procedimientos administrativos que definirán el monto final de las multas. El titular de la ODECO Zona Golfo Norte, Manuel Alberto Leal Villarreal, explicó que estas acciones no solo buscan castigar a los negocios, sino corregir prácticas que afectan a los consumidores y al mercado.