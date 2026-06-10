Es oficial | México bloqueará el ingreso y la salida del país a ciudadanos y extranjeros que hayan postergado este trámite migratorio

Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali son las primeras ciudades en implementar una medida que afecta directamente a los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte, un trámite que miles de viajeros suelen aplazar hasta el último momento.

No habrá período de gracia para quienes sean detectados con documentación vencida a la hora de ingresar en el país.

Qué ciudades fronterizas restringirán el acceso a extranjeros sin renovación de pasaporte

La medida aplica de manera simultánea en las tres alcaldías con mayor flujo migratorio del norte del país. Se trata de puntos de entrada que reciben en conjunto a millones de personas por año, tanto turistas como residentes que cruzan a diario por razones laborales, familiares o comerciales.

Ciudad Juárez, Tijuana y Mexicali prohibirán el ingreso y la salida del país a quienes hayan postergado este trámite con su pasaporte. Shutterstock

La restricción no distingue nacionalidad: cualquier ciudadano quedará impedido de ingresar si porta un pasaporte cuya fecha de vencimiento haya expirado.

Esto incluye a visitantes frecuentes con residencias en zonas limítrofes que históricamente gozaron de criterios más flexibles en los controles.

Cuáles son las restricciones de Tijuana para cruzar la frontera

Todo ciudadano mexicano que salga del país por cualquier punto fronterizo debe portar pasaporte mexicano vigente. La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) es la única institución facultada para expedirlo. Un pasaporte vencido impide el embarque o cruce.

Tarjeta de Cruce fronterizo (BCC), también conocida como visa láser

Para ciudadanos mexicanos que desean cruzar a EE.UU. por la frontera terrestre sin pasaporte completo, la BCC permite el acceso dentro de una zona limitada de 25 millas en California.

Sin embargo, para salir de Mexico por este punto igualmente se debe portar identificación valida. Para viajes al interior de EE.UU. o por vía aérea, se requiere pasaporte + visa B1/B2.

El puente peatonal Cross Border Xpress (CBX) que conecta el aeropuerto de Tijuana con San Diego requiere: pasaporte mexicano vigente, visa estadounidense vigente, pase de abordar y boleto CBX (vigencia 1 año desde compra).

Si la estadía en EE.UU. supera 30 días o el viaje excede 40 km. al interior, también se requiere permiso I-94 emitido por autoridades migratorias de EE.UU.

La BCC permite el acceso dentro de una zona limitada de 25 millas en California.

Qué exige Mexicali

Principales puntos de salida internacional:

Garita Mexicali I (Centro - Calexico West)

Garita Mexicali II (Calexico East).

Igual que en Tijuana, el ciudadano mexicano debe presentar pasaporte vigente para salir del país. La autoridad migratoria del INM verifica la documentación en los filtros de revisión.

Qué es la Forma migratoria múltiple digital (FMMd)

Los extranjeros que ingresen o salgan por la frontera norte terrestre deben tramitar la Forma Migratoria Múltiple (FMM), disponible en formato electrónico. El INM ha implementado la FMMd (electrónica) aplicable exclusivamente para cruces terrestres por Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Al salir, el extranjero debe conservar y entregar la parte correspondiente al registro de salida con el sello migratorio de entrada.

La BCC (zona fronteriza Mexicali-Calexico) permite el acceso en un radio de 25 millas en California y debe usarse siempre en cruces terrestres.

Para ingresar a zonas fuera de ese perímetro, se requiere pasaporte + visa B1/B2.

Cuáles son las exigencias de Ciudad Juárez

Principales puntos de salida internacional:

Puente Paso del Norte / Santa Fe (hacia El Paso, Texas)

Puente Lerdo - Stanton

Puente Zaragoza - Ysleta

Puente Libre Comercio

Restricciones y requisitos vigentes para salir de México

1. Pasaporte vigente

Requisito fundamental para todo ciudadano mexicano que cruce hacia EE.UU. por cualquier garita de Ciudad Juarez. Las aéreas y las autoridades del CBP (Customs and Border Protection) de EE.UU. verifican la documentación en los filtros.

2. FMMd

Aplica para los extranjeros en tránsito por Ciudad Juarez que ingresen o salgan de Mexico por vías terrestres, conforme al programa del INM para la frontera norte (estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Sonora y Baja California).

Viajar con la BCC más allá de las áreas autorizadas puede resultar en rechazo inmediato en la frontera. Fuente: Shutterstock.

3. Tarjeta BCC (zona fronteriza Ciudad Juarez - El Paso)

Válida para la zona fronteriza de hasta 25 millas en Texas y Nuevo Mexico. Para viajes más allá de ese perímetro se requiere pasaporte + visa B1/B2.