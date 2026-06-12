Este viernes, 12 de junio de 2026, la cotización deleuro llegó a 19.9301 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.8%.

En la última semana, la cotización del euro cayó un -0.93% y en el último año acumula un retroceso del -9.01%, reflejando una tendencia bajista prolongada.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días, la cotización comenzó con dos descensos, repuntó, corrigió, encadenó cuatro avances y cerró con dos retrocesos; el balance apunta a volatilidad y un resultado cercano al punto de partida.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, que es del 5.33%, es menor que la volatilidad anual del 5.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días. En comparación con los días anteriores, su valor ha incrementado, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda europea.

A pesar de esta alza, es importante mantener un ojo en factores económicos que podrían influir en el futuro cercano. El comportamiento del Euro podría verse afectado por decisiones de política monetaria o eventos económicos globales.

La variación del Euro en la última semana.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 21.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.9 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.