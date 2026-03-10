En medio de las constantes alertas que emite la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) con el objetivo de proteger a la población de eventuales peligros a los que puedan verse expuestos, una nueva advertencia encendió las alarmas. Las autoridades detectaron irregularidades en un dispositivo médico con colágeno que comenzó a circular en el mercado con datos alterados en su información más sensible: la fecha de caducidad. Según el comunicado emitido por la COFEPRIS, que advirtió sobre la comercialización de estos parches con colágeno a través de canales no autorizados. El hallazgo generó preocupación porque se trata de productos utilizados en procedimientos médicos especializados. Debido a que la situación podría implicar adulteración de información clave del producto, la comercialización de este producto representa un riesgo directo para pacientes y profesionales de la salud. La alerta incluye recomendaciones estrictas y la prohibición de compra ciertas unidades detectadas en el mercado. Checa todos los detalles al respecto. La COFEPRIS informó sobre la adulteración en la fecha de caducidad del dispositivo médico HEMAGARD Carotid Patch Knitted Ultrathin, un parche vascular recubierto de colágeno utilizado en procedimientos médicos. El análisis técnico realizado por la autoridad sanitaria se basó en información proporcionada por Maquet Mexicana, empresa titular del registro sanitario del producto en México. La investigación identificó unidades con lote 18L15 y número de serie 1192695891. El problema radica en que el dispositivo aparece en el mercado con fecha de caducidad 19 de noviembre de 2027, cuando en realidad su fecha original era 3 de octubre de 2023. Esta modificación representa una alteración grave de la información del producto. Además, las autoridades detectaron que el dispositivo médico se está ofreciendo en plataformas de comercio electrónico, páginas web y aplicaciones móviles, canales que no están autorizados para su comercialización. El uso de parches vasculares recubiertos de colágeno adquiridos fuera de los canales regulados puede implicar riesgos significativos para la salud. La autoridad sanitaria advierte que se desconoce el origen de estos productos y las condiciones en las que fueron almacenados o distribuidos. En algunos casos, los dispositivos podrían ser falsificados, robados o manipulados, por lo que no se puede garantizar su calidad, seguridad ni eficacia en procedimientos médicos. Ante este escenario, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios emitió varias recomendaciones para profesionales de la salud y distribuidores: Las autoridades también indicaron que estos productos no deben comercializarse ni enviarse mediante servicios de paquetería o mensajería, ya que se encuentran bajo alerta sanitaria. Finalmente, la COFEPRIS señaló que continuará con acciones de vigilancia y control sanitario, con el objetivo de evitar que dispositivos médicos con irregularidades lleguen a hospitales o clínicas y representen un riesgo para los pacientes.