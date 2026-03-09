La segunda semana de marzo dio comienzo con la cuenta regresiva para una de las fechas de descanso más esperadas por la comunidad estudiantil de México. Se trata del próximo lunes 16 de marzo, día en el cual los establecimientos permanecerán cerrados y no se dictarán clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria. El feriado oficial que mantiene en agenda el Gobierno mexicano contempla un cese de actividades no sólo para el sector educativo sino también para otros ámbitos, como el público y laboral. La suspensión de clases del lunes 16 de marzo está contemplada en el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP). Ese día no habrá actividades escolares para estudiantes de educación básica, es decir, preescolar, primaria y secundaria. La razón está vinculada con un feriado nacional obligatorio reconocido en México. Aunque el aniversario se recuerda el 21 de marzo, la legislación establece que el descanso se recorra el tercer lunes del mes para formar un fin de semana largo. La fecha conmemora el natalicio de Benito Juárez, una de las figuras históricas más importantes del país y expresidente de México durante el siglo XIX. Por este motivo, el lunes 16 de marzo se suspenderán las clases en todas las escuelas de educación básica, mientras que trabajadores del país también tendrán descanso conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Al coincidir con el fin de semana, la suspensión de clases genera un megapuente escolar. Los estudiantes tendrán tres días consecutivos sin actividades escolares: Este tipo de descansos suele ser aprovechado por muchas familias para realizar viajes cortos o actividades recreativas, lo que también impulsa el turismo interno en distintos destinos del país. En el caso de los trabajadores que deban laborar durante el feriado, la LFT establece que corresponde un pago adicional, ya que se trata de un día de descanso obligatorio. El calendario escolar de la SEP 2026 también contempla otras pausas importantes para la comunidad educativa en las semanas posteriores. Entre las fechas que afectarán las clases en preescolar, primaria y secundaria se encuentran: Las sesiones del Consejo Técnico Escolar se realizan el último viernes de cada mes y están destinadas a planeación académica, evaluación educativa y organización escolar, por lo que los alumnos no asisten a las aulas. De esta manera, el calendario de la Secretaría de Educación Pública combina feriados nacionales, sesiones docentes y vacaciones escolares, generando varias pausas dentro del ciclo educativo que impactan directamente a millones de estudiantes en todo México.