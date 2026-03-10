El mes de marzo transcurre con varios anuncios por parte del Gobierno Nacional. Entre ellos, destacó una reciente alerta de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) por un famoso medicamento que podría poner en peligro a toda la población. En función de la información trascendida, se detectaron irregularidades en la comercialización de un tratamiento destinado originalmente a otro país de Latinoamérica. Las autoridades señalan que su presencia en el mercado nacional genera incertidumbre sobre su origen y condiciones de manejo. El problema no se limita a un simple error de distribución. Según el organismo regulador, el medicamento podría haber ingresado fuera de los canales legales o incluso tratarse de un producto falsificado, lo que representa un riesgo para quienes lo adquieran sin saberlo. Para mayor información, se aconseja tomar nota de los siguientes detalles. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) emitió una alerta sanitaria tras detectar la comercialización irregular del medicamento Trikafta, un tratamiento que contiene elexacaftor, tezacaftor e ivacaftor, además de ivacaftor en comprimidos. El análisis técnico realizado por la autoridad sanitaria se basó en información del representante legal del producto en México. En la revisión se identificó la circulación de unidades con número de lote W077103 y fecha de caducidad abril de 2026, las cuales estaban destinadas originalmente a Uruguay. Esto significa que el medicamento no cuenta con el etiquetado autorizado para el mercado mexicano. Debido a ello, las autoridades no pueden garantizar las condiciones en las que fue importado, almacenado, manipulado o distribuido. Además, el producto se ha detectado a precios significativamente más bajos que los del mercado, una señal que podría indicar importación ilegal o falsificación, según la evaluación de la autoridad sanitaria. Ante esta situación, la COFEPRIS pidió a la población, profesionales de la salud y distribuidores no comprar ni utilizar el medicamento con las características señaladas. El organismo también recomendó revisar cuidadosamente los empaques de cualquier medicamento antes de utilizarlo, especialmente cuando se trata de tratamientos que requieren prescripción médica y supervisión especializada. La autoridad sanitaria sugirió seguir una serie de pasos esenciales: La autoridad también pidió a farmacias y distribuidores adquirir medicamentos únicamente en establecimientos con licencia sanitaria o aviso de funcionamiento, y reportar cualquier existencia del producto para su inmovilización. Finalmente, la COFEPRIS informó que continuará con acciones de control sanitario y vigilancia en el mercado para evitar que medicamentos irregulares representen riesgos para la salud de la población.