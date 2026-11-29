La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio obligatorio para las personas físicas que tributan en el RESICO.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estableció un criterio obligatorio para las personas físicas que tributan en el RESICO. Quienes omitan tres o más pagos mensuales de ISR en un mismo año calendario, consecutivos o no, o no presenten su declaración anual, dejan de tributar en este régimen desde el momento en que ocurre el incumplimiento.

La regla se apoya en el artículo 113-I de la Ley del ISR, que ya preveía la salida del RESICO por incumplir obligaciones fiscales. Lo que aclaró la Corte es desde cuándo se produce ese cambio y si el SAT tiene que intervenir antes.

La salida se produce desde el incumplimiento

El criterio quedó plasmado en la jurisprudencia P./J. 209/2026 (12a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación el 23 de octubre de 2026. Su aplicación es obligatoria desde el 26 de octubre de 2026.

Según la tesis, a partir del incumplimiento la persona debe tributar conforme al Título IV, Capítulo II, Sección I, o al Capítulo III de la Ley del ISR, según corresponda. Es decir, cambia el régimen que rige sus obligaciones fiscales desde ese momento.

La tesis habla de quienes “no presenten su declaración anual” sin más especificaciones. La consultora Grupo CerVel aclara que ese supuesto solo cuenta si la persona está obligada a presentarla.

Vista exterior de la fachada de una de las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en México. Shutterstock

El aviso del SAT solo informa

La Corte sostuvo que el legislador no condicionó el cambio de régimen a que el SAT emita y notifique un acto de autoridad. La consecuencia se produce cuando ocurre el incumplimiento.

El acto del SAT sí existe, pero su función es informar esa consecuencia de manera fundada y motivada. A partir de su notificación, y conforme a los plazos aplicables, la persona puede impugnarlo con los medios de defensa que considere procedentes.

Cómo se resolvió la contradicción

Antes de esta decisión había dos posturas dentro de la propia Corte. La entonces Primera Sala consideraba que el cambio de régimen era inmediato, mientras que la entonces Segunda Sala entendía que hacía falta un acto de autoridad que actualizara las obligaciones.

El Pleno resolvió la contradicción de criterios 242/2025 el 9 de abril de 2026 y se inclinó por la postura de la Primera Sala. La decisión se aprobó por mayoría de seis votos, entre ellos el del presidente Hugo Aguilar Ortiz, y hubo tres ministros disidentes.