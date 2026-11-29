Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que este domingo 29 de noviembre un nuevo frente frío se aproximará al norte y noreste de México, donde generará fuertes rachas de viento durante la mañana.

Además, la primera tormenta invernal comenzará a debilitarse, aunque dejará lluvias de hasta 75 milímetros en Guerrero y Oaxaca, así como temperaturas bajo cero en distintas zonas serranas del país.

"Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios", aclara Conagua. Fuente: CONAGUA

Nuevo frente frío provocará fuertes vientos en el norte y noreste de México

El SMN informó que el nuevo sistema frontal se aproximará durante la mañana del domingo y ocasionará rachas de viento en el norte y noreste. Mientras tanto, la primera tormenta invernal se desplazará hacia el golfo de México.

Las temperaturas mínimas previstas durante la madrugada serán:

De -10 a -5 °C: zonas serranas de Durango y Chihuahua.

De -5 a 0 °C: zonas serranas de Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla.

De 0 a 5 °C: zonas serranas de Querétaro, Ciudad de México, Morelos, Veracruz y Oaxaca.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Guerrero (este) y Oaxaca (oeste). Shutterstock

SMN pronostica lluvias fuertes y posible caída de nieve el domingo

Para el domingo se esperan lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en el este de Guerrero y oeste de Oaxaca. Puebla tendrá precipitaciones fuertes, mientras que otras entidades registrarán chubascos y lluvias aisladas.

El pronóstico también contempla posible caída de nieve o aguanieve durante la mañana en zonas de Puebla y Veracruz ubicadas por encima de los 2 mil 800 metros sobre el nivel del mar. Las lluvias podrían provocar inundaciones, encharcamientos y deslaves.