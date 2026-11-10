El término de la relación laboral no elimina la posibilidad de reclamar las aportaciones que el patrón dejó de realizar.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó en 2022 que los patrones deben pagar las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) que hayan omitido durante una relación laboral, aunque esta ya haya terminado.

El criterio protege el derecho a la vivienda de los trabajadores y permite reclamar las cuotas que no fueron cubiertas.

La resolución corresponde a la jurisprudencia 2a./J. 25/2022 (11a.) , derivada de la Contradicción de Tesis 284/2021 y publicada con el registro digital 2025032. La Segunda Sala estableció que la obligación patronal no desaparece por el hecho de que el vínculo laboral haya concluido.

¿Qué determinó la Suprema Corte sobre las aportaciones al Infonavit?

La Segunda Sala sostuvo que, cuando en un juicio laboral se acredita que el patrón omitió pagar las aportaciones de vivienda y no demuestra haber cumplido con esa obligación, las autoridades laborales deben condenarlo a cubrirlas por todo el periodo que duró la relación de trabajo , aunque ya no exista ese vínculo.

La Segunda Sala determinó que, si un trabajador reclama aportaciones al Infonavit que su patrón omitió durante la relación laboral, las autoridades deben condenarlo a cubrirlas, aunque el vínculo de trabajo ya haya terminado. SCJN

El criterio se refiere a la acción individual prevista en el artículo 152 de la Ley Federal del Trabajo (LFT).

Para que proceda, debe acreditarse la existencia de la relación laboral y la omisión patronal en el pago de las aportaciones. La resolución también contempla que el patrón no haya inscrito al trabajador durante el tiempo que prestó sus servicios.

¿Qué trabajadores pueden reclamar las aportaciones que su patrón no pagó?

La jurisprudencia reconoce que los trabajadores pueden reclamar las aportaciones de vivienda que no fueron enteradas al Infonavit, incluso después de concluir su relación laboral.

Entre los puntos centrales del criterio se encuentran:

Relación laboral acreditada: debe demostrarse que existió un vínculo de trabajo con el patrón.

Omisión de aportaciones: el trabajador reclama las cuotas de vivienda que no fueron cubiertas durante ese periodo.

Falta de comprobación patronal: si el empleador no demuestra haber realizado los pagos, procede la condena correspondiente.

Pago retroactivo: el patrón debe enterar las aportaciones por el tiempo que duró la relación laboral, aunque ya haya terminado.

Derecho a la seguridad social: el cumplimiento permite reconocer al trabajador derechos que no le fueron otorgados oportunamente.

La Suprema Corte también precisó que esta obligación es independiente de las facultades de comprobación del Infonavit. Es decir, la posibilidad de que el instituto fiscalice al patrón no impide que el trabajador reclame judicialmente las aportaciones omitidas.