La Corte determinó que esa eliminación vulneraba el principio de progresividad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que en Tlaxcala el delito de violación a la intimidad sexual, que incluye las imágenes íntimas manipuladas o creadas con inteligencia artificial, podrá volver a investigarse de oficio cuando las víctimas sean niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad que no comprendan el significado del hecho.

La decisión se tomó al analizar las reformas al artículo 295 Bis del Código Penal de Tlaxcala, que incorporaron nuevas modalidades de violencia digital, entre ellas conductas relacionadas con la inteligencia artificial y la manipulación de imágenes íntimas.

Qué resolvió la Suprema Corte sobre la violencia sexual digital contra menores

El caso corresponde a la Acción de Inconstitucionalidad 53/2026, promovida por el Poder Ejecutivo Federal y resuelta por el Pleno de la SCJN el 23 de noviembre de 2026.

La reforma al artículo 295 Bis actualizó la regulación del delito de violación a la intimidad sexual e incorporó nuevas conductas de violencia sexual digital, pero también eliminó la excepción que permitía investigar de oficio este delito cuando las víctimas fueran niñas, niños, adolescentes o personas con discapacidad que no comprendieran el significado del hecho.

La Corte determinó que esa eliminación vulneraba el principio de progresividad, porque reducía el nivel de protección reconocido previamente a estos grupos sin una justificación constitucional suficiente ni medidas equivalentes que garantizaran su acceso efectivo a la justicia.

Imagen de la Suprema Corte en plena sesion. Shutterstock

Cuándo podrá investigarse el delito sin una querella

La excepción eliminada volverá a regir una vez que se notifique al Congreso de Tlaxcala, por lo que la investigación de oficio podrá aplicarse nuevamente cuando las víctimas sean:

Niñas, niños y adolescentes.

Personas con discapacidad que no comprendan el significado del hecho.

La SCJN explicó que las personas menores de edad pueden enfrentar obstáculos particulares para acceder a la justicia, como las relaciones de dependencia o el desconocimiento de los mecanismos institucionales de protección.

En el caso de las personas con discapacidad, la Corte señaló que pueden existir barreras de comunicación, institucionales y sociales, por lo que las normas deben garantizar su autonomía y capacidad jurídica.

El Tribunal también consideró que la existencia de otros delitos relacionados con la explotación sexual no sustituye la protección específica de la violación a la intimidad sexual, debido a que se trata de figuras penales con elementos y finalidades distintas.

El resto de la reforma al artículo 295 Bis permanece vigente, incluidas las disposiciones relacionadas con la violencia sexual digital, la inteligencia artificial y la manipulación de imágenes íntimas.