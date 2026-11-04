Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso abrió de nuevos el registro para nuevos agrícolas.

En un trabajo conjunto entre Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, la Comisión Federal de Electricidad y la Comisión Nacional del Agua, el Gobierno de México confirmó la apertura de las inscripciones al Programa Especial de Energía para el Campo en Materia de Energía Eléctrica de Uso Agrícola, PEUA 2027, desde el 3 de noviembre con fecha límite el 18 de diciembre del 2026.

“Ya está abierta la ventanilla del PEUA 2027, programa que brinda subsidio a la energía eléctrica de uso agrícola para apoyar las actividades productivas del campo”, detalló Agricultura.

Del 3 de noviembre al 18 de diciembre está abierta la inscripción a PEUA. Secretaría de Agricultura

El Gobierno de México impulsa con este apoyo a que más personas productoras del campo puedan avanzar y fortalecer su producción agrícola.

El PEUA está dirigido a productores agrícolas que utilizan energía eléctrica para el bombeo y rebombeo de agua destinada al riego de cultivos. Su propósito principal es aliviar los costos operativos de los productores del campo y garantizar la continuidad de sus actividades productivas.

Así funciona el subsidio agrícola PEUA

Cuando el agricultor se registra en el PEUA y es aprobado en el programa, el Gobierno le asigna una cuota de energía en kilovatios-hora (kWh) con tarifas preferenciales o especiales, conocidas como tarifas de estímulo para el campo, por ejemplo, las tarifas 9CU o 9N.

De esta forma, el agrícola con el beneficio PEUA no paga la tarifa comercial normal y puede destinar ese dinero que se ahorra en otros puntos claves de su trabajo rural. “Desde Agricultura, impulsamos oportunidades para que productoras y productores fortalezcan su producción y, como parte de este eje rector, anunciamos la apertura de la ventanilla de subsidio eléctrico para productoras y productores agrícolas”, agregó la Secretaría de Agricultura.

Los agricultores inscriptos en el PEUA 2026 se inscriben de forma automática en el PEUA 2027. Secretaría de Agricultura

Requisitos para inscribirte al PEUA

El Gobierno recordó que el proceso de inscripción es gratis y no requiere de intermediarios. Los requisitos al PEUA 2027 cambia entre personas físicas y personas morales:

Personas Físicas

Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional y/o licencia de conducir) vigente.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comprobante de domicilio, con antigüedad no mayor a tres meses.

En caso de tener un representante legal, documento que acredite su identidad y personalidad jurídica.

Para más información del PEUA 2027, consulta los canales oficiales de Agricultura, Conagua y CFE Nacional o comunícate al 079. Secretaría de Agricultura

Personas Morales

Identificación oficial (INE, pasaporte, cédula profesional y/o licencia de conducir) vigente.

Cédula de Identificación Fiscal o RFC.

Acta constitutiva de la sociedad.

Documentación (actas de asamblea o constitutiva) que acredite al representante legal.

Acreditación de equipo.

Título de concesión o su equivalente (vigentes).

Documentos (certificado parcelario, título de propiedad y escritura pública) que acrediten la propiedad del predio.

El registro se hace por medio de las ventanillas de atención ubicadas en los Distritos de Desarrollo Rural (DDR) o en los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural (CADER).

La Secretaría de Agricultura agregó que para los agricultores que están inscriptos en el PEUA 2026 la renovación al programa PEUA 2027 será automática, es decir, no necesitan inscribirse de nuevo en el caso de quienes están activos en el padrón del PEUA 2026, hicieron su trámite de inscripción, reinscripción o reincorporación y tienen el expediente debidamente integrado y actualizado.