La Secretaría de Educación Pública, SEP, alista una estrategia nacional para regular el uso de la inteligencia artificial generativa en universidades, dejando atrás su uso sin lineamientos claros y estableciendo criterios éticos, académicos y de gobernanza institucional. La propuesta de la SEP surge tras una encuesta sin precedentes que evidenció la adopción masiva de estas herramientas en la educación superior, lo que obliga a replantear normas, evaluaciones y prácticas docentes ante un entorno tecnológico ya consolidado. Mario Delgado, secretario de la SEP advierte también que la inteligencia artificial ya no es una tecnología emergente, sino parte del presente académico, por lo que su uso deberá alinearse a principios que garanticen equidad, pensamiento crítico y responsabilidad social. Tras presentar los resultados de la Encuesta Nacional sobre Inteligencia Artificial Generativa, el titular de la SEP, Mario Delgado, propuso diez acciones para ordenar su implementación en instituciones de educación superior, reconociendo que su uso ya es cotidiano. Los datos de la encuesta evidencian la magnitud del fenómeno: “más del 60 por ciento de alumnas, alumnos y docentes universitarios la utiliza de forma cotidiana”, mientras que “ocho de cada diez estudiantes la emplea para elaborar textos”. El subsecretario Ricardo Villanueva subrayó que “la IAG no es una amenaza futura, sino una herramienta del presente que ya se encuentra en las aulas”, y destacó que el estudio representa “un acto de honestidad institucional” ante un cambio que rebasa a las universidades. Desde la SEP se reconoce que la discusión no es solo tecnológica. El representante de la UNESCO en México afirmó que “la transformación digital sólo tiene sentido si la tecnología está al servicio de la humanidad, y no al revés”. Asimismo, autoridades educativas enfatizaron que este proceso definirá el futuro del país. Delgado Carrillo convocó a las instituciones a sumarse, señalando que está en juego “el porvenir de las nuevas generaciones, la autosuficiencia tecnológica y la soberanía nacional”.