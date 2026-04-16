México se encamina a la élite mundial en materia de Inteligencia Artificial y Centros de Datos, pues la empresa Flex anunció una inversión de u$s 1,000 millones para los próximos tres años, misma que generará 5,000 empleos en tres estados. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, destacó que esta inversión se concentrará en Jalisco, Aguascalientes y Chihuahua, y pone a México en la élite mundial para el desarrollo de Inteligencia Artificial y Centros de Datos, pues solo seis países tienen la capacidad para desarrollar este tipo de manufactura avanzada. La inversión se centrará en el desarrollo de equipo para data centers e inteligencia artificial. Durante su participación, Guillermo del Río, director de Desarrollo de Negocios y Relaciones Gubernamentales de Flex, aseguró que el anuncio de este jueves representa la mayor inversión de la empresa en la historia del país. Destacó que en la última década la compañía ya había invertido u$s 2,300 millones. Flextronics tiene sede en Austin, Texas, y se dedica al desarrollo de diseño, ingeniería, cadena de suministro y manufactura avanzada para otras compañías. La empresa fue fundada en 1969, en Silicon Valley, y es una muestra del potencial que tiene México para el desarrollo de Centros de Datos e Inteligencia Artificial. Guillermo del Río mencionó que la empresa tiene 40 años de presencia en México, que se reparte en 8 plantas, de las cuáles 5 están en la frontera y 3 en el centro del país. Además, tanto Marcelo Ebrard como Guillermo del Río, destacaron la colaboración de la Secretaría de Energía para impulsar el desarrollo de esta inversión, debido al alto consumo energético que demandará este nuevo desarrollo. “Tenemos que ejecutar perfecto y aquí es clave la energía. Estos equipos demandan muchísima energía. Nosotros estamos creciendo en nuestras capacidades. Para que dimensionen un poquito, vamos a consumir 7 veces lo que consume el puerto de Manzanillo. Esa es la energía que se está demandando para la prueba de estos equipos muy sofisticados”, comentó Guillermo del Río. Además del anuncio de inversión, Marcelo Ebrard destacó que el próximo lunes, el embajador comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, realizará una visita a México para la segunda ronda de la revisión formal del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (TMEC). “Como ustedes saben, la primera ronda de conversaciones con miras a la revisión del tratado se llevó a cabo en Washington en el mes de marzo. Ahora corresponde que se haga esta ronda de conversaciones, que sería la segunda, en México. Entonces va a tener lugar el lunes”, comentó. El funcionario mexicano aseguró que los temas que se trabajarán durante la segunda ronda están relacionados con el intercambio de acero, aluminio, las reglas para la industria automotriz y el sector agropecuario, así como las propuestas sobre reglas de origen y coordinación de las políticas comerciales entre los países. “Y lo que dijimos desde la primera ronda, cómo vamos a reemplazar importaciones. Bueno, por ejemplo, esta inversión que nos anuncian hoy, ¿qué efecto va a tener? Reducir importaciones de otras partes del mundo que ahora se van a llevar a cabo, en este caso en México”, aseguró.