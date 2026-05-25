La Licencia de Conducir Permanente Tipo A se establece en 2026 como una opción para automovilistas particulares que poseen antecedentes ante la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, SEMOVI.

Gracias a su éxito en 2025, los conductores tendrán la oportunidad durante todo 2026 de solicitar la Licencia de Conducir Permanente. Según la información oficial de SEMOVI y el Gobierno de la Ciudad de México, el proceso para obtener la Licencia de Conducir Permanente se puede realizar en línea a través de la plataforma oficial de la CDMX, lo que permite obtener una constancia digital y el plástico físico en módulos autorizados, siempre que se cumplan los requisitos.

Licencia de Conducir Permanente 2026: quiénes, cómo y cuándo podrán iniciar el trámite (foto: archivo).

Quiénes pueden obtener la Licencia Permanente

Entre las condiciones indispensables, la autoridad señala de forma explícita:

“NO tener sanciones por el programa Conduce sin Alcohol y no tener alguna sentencia relacionada a hechos de tránsito”.

Tampoco pueden acceder quienes hayan estado involucrados en accidentes causados por negligencia o irresponsabilidad que hayan derivado en lesiones o pérdida de la vida de terceros.

El trámite está dirigido a habitantes de la Ciudad de México o del Estado de México que cuenten con una licencia Tipo A expedida exclusivamente por la SEMOVI y no tengan sanciones graves.

Licencia de Manejar Definitiva 2026: quiénes, cómo y cuándo estarán habilitados para empezar el trámite (foto: archivo).

Guía paso a paso para realizar el trámite en línea

El Gobierno de la CDMX establece que el procedimiento se efectúa de manera digital a través del portal oficial. Para iniciar, es fundamental poseer una cuenta de Llave CDMX.

Iniciar sesión en: https://licenciapermanente.cdmx.gob.mx

Acceder con Llave CDMX Expediente

Capturar datos y adjuntar documentos

Generar y pagar la línea de captura

Descargar la constancia digital

De acuerdo con el instructivo oficial, el pago se reflejará en un plazo máximo de 72 horas y tiene un costo único de 1,500 pesos.

Una vez que la información ha sido corroborada, el solicitante tiene la opción de conservar la constancia digital o dirigirse a un módulo para conseguir la versión física en plástico, seleccionando previamente la fecha y el horario a través de una cita programada.

Además, el registro resulta fundamental para garantizar un acceso adecuado a los servicios proporcionados.

Es esencial que todos los interesados en este procedimiento cumplan con los requerimientos establecidos.

La autoridad clarifica que la licencia posee una vigencia permanente; no obstante, este régimen no se extiende a motocicletas. En tales circunstancias, resulta imperativo gestionar la Licencia Tipo A1. Asimismo, el fundamento legal que sustenta este procedimiento está establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México, en su artículo 229, lo que asegura su reconocimiento jurídico en el año 2026.

La normativa vigente estipula que la licencia es de duración indefinida. Sin embargo, su aplicación no es válida en el caso de motocicletas, donde es necesario acudir a la tramitación de la Licencia Tipo A1.