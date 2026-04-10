La Secretaría de Defansa lanzó una nueva convocatoria dirigida a civiles interesados en integrarse a las filas del Ejército de México, particularmente dentro de la Fuerza Aérea Mexicana, donde podrán desarrollar una carrera en distintos servicios, incluyendo la posibilidad de formarse como pilotos militares. Bajo el lema “Tu talento puede volar alto”, el Ejército de México busca atraer a hombres y mujeres con vocación de servicio para fortalecer sus capacidades operativas en el resguardo del espacio aéreo nacional. La Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, informó que este proceso de reclutamiento es completamente gratuito, personal y transparente, por lo que exhortó a los interesados a acudir directamente a la Zona Aérea Militar más cercana. La convocatoria contempla diversas áreas como mantenimiento de aviación, informática, labores administrativas y especialidades técnicas, abriendo así una puerta de acceso al ámbito militar para quienes buscan estabilidad laboral y desarrollo profesional. Para poder formar parte de la Fuerza Aérea Mexicana, los aspirantes deben cumplir con una serie de condiciones que aseguren su aptitud física, legal y académica para el servicio. Estos criterios son evaluados cuidadosamente durante el proceso de reclutamiento y selección, ya que la institución busca garantizar que sus elementos estén en óptimas condiciones para enfrentar la exigencia del adiestramiento militar y las responsabilidades operativas. Además de cumplir con los requisitos, los interesados deberán presentar documentación oficial vigente que respalde su identidad y situación legal. La correcta integración de este expediente es clave para avanzar en el proceso, el cual se realiza sin intermediarios y directamente en instalaciones militares autorizadas. Quienes logren incorporarse a la Fuerza Aérea Mexicana podrán acceder a una serie de beneficios que buscan garantizar estabilidad y crecimiento profesional. Estos beneficios forman parte de la estrategia institucional para atraer talento joven y capacitado, dispuesto a integrarse a una carrera que combina disciplina, especialización técnica y compromiso con la seguridad nacional. Por otro lado, la Fuerza Aérea Mexicana también promueve el acercamiento con la ciudadanía a través de actividades culturales. En ese sentido, invita al público a la exhibición de aeromodelismo en el Museo Militar de Aviación (MuMA), que se llevará a cabo el domingo 12 de abril de 2026 en Santa Lucía, Estado de México. “El aeromodelismo es una actividad donde las personas construyen y vuelan aeronaves a escala… no se pierdan este fin de semana esta demostración”, señaló la institución, que además invita a recorrer sus más de 11 salas de exhibición y participar en esta experiencia dedicada a los amantes de la aviación.