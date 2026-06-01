El calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que el viernes 3 de julio no habrá clases en ningún plantel de educación básica del país. La razón es la llamada “descarga administrativa”, una jornada destinada exclusivamente para el registro de calificaciones por parte del personal docente.

De esta manera, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria disfrutarán de un descanso de tres días consecutivos antes de llegar a la última recta del ciclo escolar 2025-2026.

Confirman suspensión de clases el 3 de julio: esto es lo que dice el calendario oficial

La Secretaría de Educación Pública estableció en su calendario oficial que el viernes 3 de julio será un día sin actividades para los estudiantes de educación básica en todo el país. La medida aplica de manera uniforme para los tres niveles: preescolar, primaria y secundaria, independientemente del estado o municipio en el que se encuentre el plantel educativo.

Es importante mencionar que no se trata de una cancelación repentina ni de una situación de emergencia, sino de una jornada planificada con antelación que ya estaba contemplada en el documento oficial que rige el ciclo 2025-2026.

Los alumnos de educación básica tendrán un descanso de tres días consecutivos debido a la suspensión de actividades escolares programada por la SEP para el 3 de julio. SEP

¿Por qué no habrá clases ese día? La verdadera razón detrás del puente de julio

La suspensión de clases prevista para el 3 de julio responde a lo que la SEP denomina oficialmente como “descarga administrativa”. En términos prácticos, significa que ese día el personal docente se dedicará de forma exclusiva al registro, promedio y carga de calificaciones en los sistemas institucionales, sin la obligación de estar frente a grupo.

El objetivo es darle al maestro el tiempo y el espacio necesarios para cumplir con una tarea que, de hacerse en un día regular de clases, implicaría dividir la atención entre la enseñanza y las obligaciones administrativas. Lejos de ser un beneficio aislado para los docentes, este proceso garantiza que las evaluaciones del alumnado se registren de forma ordenada, precisa y sin presiones de tiempo, lo que redunda directamente en la calidad del historial académico de cada estudiante.

Estas son las fechas exactas del descanso: así quedan los días libres para los estudiantes de todo México

Con la suspensión del jueves 3 de julio como eje, el descanso para los alumnos de educación básica queda conformado de la siguiente manera:

El viernes 3 de julio no hay clases por la descarga administrativa. El sábado 4 y el domingo 5 de julio corresponden al fin de semana regular, por lo que tampoco hay actividades escolares. El regreso a las aulas no se produce hasta el lunes 6 de julio, completando así un descanso de tres días consecutivos.

Este pequeño respiro llega en la recta final del ciclo escolar 2025-2026, que concluye oficialmente el miércoles 15 de julio.