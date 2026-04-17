La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo a favor de quienes se pensionaron bajo la Ley 73 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). El mismo permitirá aumentar el monto del apoyo económico en ciertos casos, al considerar que era discriminatorio asignar porcentajes distintos entre cónyuges y ascendientes. En detalle, el máximo tribunal determinó que no hay razón para que los padres de un asegurado fallecido reciban solo el 20% de la pensión cuando no existen otros beneficiarios. En esas situaciones, tienen derecho a obtener hasta el 90% del monto que percibía el trabajador. Este criterio representa un avance importante, ya que en años recientes la Corte impulsó la ampliación de los derechos sociales y el mejoramiento de los montos de las pensiones. En este caso, se estableció que, si no hay viudo, concubino ni hijos con derecho, los padres recibirán el mismo porcentaje que antes se otorgaba al cónyuge. De acuerdo con la Ley del Seguro Social de 1973, los porcentajes varían según el parentesco: Sin embargo, la Corte Suprema consideró que esta diferencia vulnera el derecho a la igualdad. También destacó que la pensión no es un beneficio discrecional, sino un derecho que el trabajador construye a lo largo de su vida laboral mediante sus aportes, con el objetivo de proteger a quienes lo rodean tras su fallecimiento. Tras la resolución de SCJN, el IMSS deberá garantizar pagos más justos. Los beneficiarios podrán solicitar ajustes presentando pruebas de dependencia económica, e incluso reclamar diferencias por pagos anteriores a través de vías legales. Además, se espera que el instituto realice actualizaciones y notificaciones de manera ágil. Otro punto relevante es que se amplía la protección a otros familiares, como es el caso de los hermanos, en caso de no existir cónyuge ni hijos, siempre que acrediten dependencia económica. La resolución, emitida por la Segunda Sala de la Corte, concluye que la ley vigente violaba el principio de igualdad al establecer porcentajes distintos para calcular el apoyo económico por ascendencia frente a la de viudez. Para conocer el monto actualizado de la pensión, se recomienda acudir a una subdelegación del IMSS, donde se indicarán los requisitos del trámite. El cálculo se basa en el salario promedio de las últimas 250 semanas cotizadas y los años totales de servicio.