La expansión de la Inteligencia Artificial en el sector legal en México avanzó con el lanzamiento de operaciones de ELTEMATE en Latinoamérica, en medio de un dilema creciente sobre su impacto ambiental, reconoció Sebastian Lach, Co-Ceo de ELTEMATE, y también partner de Hogan Lovells. Durante una conferencia de prensa, el directivo explicó que la llegada a la región respondió a la necesidad de adaptar la tecnología a los marcos regulatorios locales. “Es importante estar donde la ley está y entender las leyes locales para construir las herramientas más significativas”, afirmó. Lach destacó que México se posiciona como un hub estratégico por su talento y dinamismo, lo que permitirá no solo comercializar soluciones, sino desarrollar tecnología en el país con equipos locales. “No es sólo abrir oficinas de ventas, sino realmente ir local, ser operacional local y construir local”, señaló. Sin embargo, al ser cuestionado sobre el impacto ambiental de la inteligencia artificial, particularmente en el uso y gestión del agua, reconoció que la sostenibilidad forma parte de la agenda, aunque aún sin un enfoque específico en este recurso. “Tenemos que asegurar que el uso de la tecnología sea sostenible”, dijo, al detallar que la firma reporta su huella de carbono y cuenta con estructuras de gobernanza, sin profundizar en estrategias concretas sobre consumo hídrico. En una segunda intervención, Guillermo E. Larrea, socio de Hogan Lovells, explicó que la apuesta de la firma con su brazo legaltech responde a un cambio estructural en la industria, donde desarrollar tecnología propia será clave frente al dominio de grandes plataformas. “ELTEMATE es la respuesta de Hogan Lovells al nuevo mundo de la inteligencia artificial”, afirmó. El directivo señaló que el uso de estas herramientas puede generar ahorros de hasta 50% en costos operativos y transformar procesos que antes tomaban semanas o meses en tareas que se resuelven en minutos. “Es en cuestión de minutos, tienes lo que antes te tomaba semanas, meses de trabajo y todo un staff”, explicó. Además, subrayó que el modelo permite a los clientes desarrollar soluciones a la medida y conservar la propiedad intelectual de sus procesos. “La forma en la que te puedes diferenciar es crear tu propia tecnología”, sostuvo. No obstante, este aumento en eficiencia implica también una mayor demanda de infraestructura tecnológica, como centros de datos, que intensifican el consumo de energía y agua, un aspecto que aún no se integra plenamente en la estrategia ambiental del sector. Larrea añadió que la adopción de estas herramientas dependerá de la capacitación y el acompañamiento. “De nada sirve tener un avión si nadie sabe pilotearlo”, advirtió. Así, mientras la Inteligencia Artificial redefine la eficiencia del sector legal en México, el desafío de equilibrar innovación con sostenibilidad, especialmente en el uso del agua, permanece sin resolverse.