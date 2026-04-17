En mayo, un grupo particular de adultos mayores recibirán un pago doble, dada la coincidencia de los depósitos de los programas sociales. Lo ciertos es que diferentes apoyos económicos coincidirán en el mismo periodo, lo que generó especulación sobre un posible beneficio extra o un aumento en el monto. Si bien la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores no contempla pagos dobles en mayo, lo que sí ocurrirá es que este depósito se empatará con los pagos de pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE). Conoce los detalles de los depósitos de mayo 2026 y prepárate para cobrar el dinero correspondiente, en caso de cumplir con los requisitos obligatorios. De acuerdo con los calendarios preliminares, quienes reciban tanto una pensión laboral como la del Bienestar verán dos depósitos en las cuentas bancarias, pero provenientes de instituciones distintas. En el caso del IMSS, el pago de mayo se realizará a inicios del mes, como es habitual para quienes cuentan con pensión por vejez, cesantía en edad avanzada o invalidez. Los recursos se depositan directamente en las cuentas bancarias registradas por los beneficiarios. Por su parte, el ISSSTE suele adelantar sus pagos, por lo que el depósito de mayo generalmente se realiza en los últimos días de abril. Al mismo tiempo, la Secretaría de Bienestar entregará el apoyo del bimestre mayo-junio para personas de 65 años o más inscritas en el programa. Este pago se entrega en base a un calendario organizado por la inicial del primer apellido y, en la mayoría de los casos, se deposita en la Tarjeta del Banco del Bienestar. Así, quienes estén inscritos en ambos esquemas -una pensión del IMSS o ISSSTE y la Pensión del Bienestar- recibirán dos depósitos en el mismo mes. En cambio, quienes solo formen parte de uno de estos programas obtendrán únicamente el pago correspondiente. Es importante tener claro que no se trata de un pago adicional ni de un incremento. Ambos depósitos son independientes, no se combinan y se entregan conforme a las reglas y calendarios de cada institución. Por ello, se recomienda a los beneficiarios mantenerse atentos a la información oficial.