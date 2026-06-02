Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por lluvias fuertes e intensas que se registrarán en gran parte del territorio nacional, principalmente en el sur y sureste de México. La combinación de un nuevo temporal lluvioso, una circulación ciclónica y el acercamiento de una nueva onda tropical generará precipitaciones acompañadas de tormentas eléctricas, caída de granizo y rachas de viento intensas.

La dependencia alertó que estas condiciones podrían ocasionar inundaciones, deslaves y aumentos en los niveles de ríos y arroyos. Entre las entidades con mayores afectaciones previstas se encuentran Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

Reporte del SMN por lluvias intensas, fuertes vientos y posible caída de granizo Shutterstock

Al mismo tiempo, una circulación anticiclónica continuará favoreciendo temperaturas elevadas durante las tardes en buena parte del país. La onda de calor persistirá en al menos 12 estados, entre ellos Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco y Michoacán.

Pronóstico del clima del SMN en México

De acuerdo con el Pronóstico Extendido a 96 Horas, a partir del martes ingresarán dos ondas tropicales al sur y sureste del país. Su interacción con canales de baja presión, humedad proveniente de ambos océanos y divergencia en altura mantendrá las lluvias en la mayoría de las entidades.

En el norte del país, una circulación ciclónica y una línea seca ocasionarán fuertes vientos con rachas de hasta 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua. La onda de calor concluirá el jueves en Coahuila, aunque continuará en once estados, incluyendo:

Durango Zacatecas Oaxaca Chiapas

¿Cómo estará el clima hoy?

Para este día se esperan lluvias intensas en Veracruz, Puebla, Oaxaca y Chiapas. También habrá precipitaciones muy fuertes en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Morelos, Tabasco, Campeche y Yucatán.

En las siguientes entidades se prevén lluvias fuertes con intervalos de chubascos:

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Zacatecas

Colima

Estado de México

Ciudad de México

Tlaxcala

Quintana Roo

En Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Nayarit, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo se pronostican chubascos aislados, mientras que en Sinaloa podrían registrarse lluvias ligeras.

Respecto al calor, Sinaloa alcanzará temperaturas superiores a 45 grados Celsius. Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Durango, Nayarit, Michoacán y Guerrero registrarán máximas de entre 40 y 45 grados.

Además, Chihuahua tendrá rachas de viento de hasta 80 kilómetros por hora acompañadas de tolvaneras. En gran parte del país también se esperan vientos moderados con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

Recomendaciones por mal clima

El Servicio Meteorológico Nacional recomendó a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones por posibles desplazamientos de tierras, inundaciones y crecidas de ríos y arroyos . También pidió evitar resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas.

Ante los fuertes vientos, las autoridades sugieren asegurar objetos que puedan desprenderse, como tinacos, láminas o anuncios, para prevenir accidentes.