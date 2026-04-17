La Cámara de Diputados aprobó el pasado 15 de abril una nueva conmemoración nacional que tendrá lugar cada 17 de mayo, marcando un reconocimiento oficial a un sector productivo estratégico en México. La medida sancioanda en Cámara Baja, que aún debe pasar por el Senado, no implica un día de descanso obligatorio para toda la población, sino que está dirigida a visibilizar a un grupo específico de trabajadores. Con una votación contundente de 417 votos a favor, cero en contra y nueve abstenciones, el dictamen fue avalado y enviado para su análisis correspondiente. Según el boletín oficial, el objetivo es destacar la relevancia económica, social y cultural de esta actividad en el país. El nuevo día nacional estará dedicado a las y los productores de nuez, una actividad en la que México destaca a nivel internacional. El dictamen señala que el país “es uno de los principales países productores de nuez pecana a nivel mundial”, ocupando el segundo lugar como proveedor global. Se subraya que esta industria ha tenido un crecimiento sostenido en las últimas décadas: “en los últimos 30 años la producción de nuez pecanera en México ha experimentado un rápido crecimiento”, impulsado principalmente por la demanda internacional. Aunque el anuncio generó expectativa, es importante aclarar que no se trata de un feriado oficial para todos los trabajadores. La intención es simbólica y sectorial, ya que busca “incorporar un día para conmemorar a las personas que hacen posible la producción de tan importante fruto”. El legislador Erubiel Lorenzo Alonso destacó que esta medida representa “un gesto de justicia hacia miles de mujeres y hombres productores”, además de ayudar a “visibilizar estas realidades” y fortalecer políticas públicas en favor del campo.