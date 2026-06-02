El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con la facultad legal de intervenir cuentas bancarias en cualquier institución financiera que opere en México, una atribución que se mantiene vigente en junio de 2026.

En ese marco, miles de cuentahabientes de bancos como BBVA, Banamex, Banco Azteca o Santander podrían encontrarse con sus movimientos bloqueados si mantienen adeudos fiscales o incumplimientos con sus obligaciones tributarias.

Lejos de tratarse de una medida discrecional, el procedimiento forma parte de un esquema mensual previsto en el Código Fiscal de la Federación, que el organismo público aplica de manera sistemática para garantizar el cobro de créditos fiscales.

¿Por qué el SAT puede congelar tu cuenta bancaria en cualquier banco de México?

El SAT cuenta con atribuciones legales respaldadas por el Código Fiscal de la Federación para ordenar el congelamiento de cuentas bancarias en cualquier institución financiera que opere en territorio nacional, sin importar si es de origen mexicano o extranjero.

Esto significa que nadie está exento: desde un cliente de BBVA o Santander hasta uno de Banco Azteca o Banamex puede ver sus operaciones suspendidas si el organismo tributario detecta irregularidades en su historial fiscal.

La medida se ejecuta de forma recurrente cada mes y no requiere una orden judicial previa.

El SAT está legalmente facultado para ordenar el congelamiento de cuentas en cualquier institución financiera del país sin necesidad de una orden judicial previa. Fuente: ChatGPT

Estas son las 4 razones por las que el SAT bloquea cuentas bancarias en junio 2026

No pagar impuestos en los plazos establecidos es el detonante más común, pero no el único. Conocer cada causa con detalle puede marcar la diferencia entre actuar a tiempo o enfrentarse a consecuencias más graves.

Falta de pago de impuestos. Cuando un contribuyente no liquida lo que debe al fisco dentro de los plazos oficiales —ya sea ISR, IVA u otras contribuciones— el SAT puede proceder al embargo de cuentas bancarias sin necesidad de más advertencias. Esta situación es especialmente frecuente entre personas físicas con actividad empresarial y entre pequeñas y medianas empresas que atraviesan problemas de flujo de caja y postergan el pago esperando una mejor situación financiera que a veces nunca llega.

Declaraciones omitidas. No presentar las declaraciones fiscales en tiempo y forma —ya sean las mensuales de IVA o la declaración anual— es considerado un incumplimiento grave. El SAT cruza la información que tienen los bancos, los emisores de facturas y el IMSS para detectar contribuyentes que reciben ingresos, pero no reportan. Si el sistema detecta esa discrepancia, puede iniciar un procedimiento de cobro coactivo que incluye el congelamiento de cuentas.

Créditos fiscales firmes. Cuando una deuda con el SAT llega a la etapa de crédito fiscal firme, significa que ya no puede ser impugnada legalmente: el contribuyente agotó los plazos para recurrir o simplemente no lo hizo. En ese punto, el organismo tiene vía libre para ejecutar cobros forzosos, y el embargo de cuentas bancarias es una de las herramientas más utilizadas por ser una de las más efectivas e inmediatas.

Incumplimiento de requerimientos. Cuando el SAT solicita formalmente documentación, información o comparecencia y el contribuyente no responde, esto puede escalar rápidamente. Lo que comienza como un requerimiento administrativo puede convertirse en una auditoría y, si persiste la omisión, en un bloqueo de cuentas bancarias.

Así puedes desbloquear tu cuenta bancaria: lo que exige el SAT para restablecer tus movimientos

El camino para recuperar el acceso a la cuenta pasa obligatoriamente por regularizar la situación fiscal ante el SAT, y cuanto antes se inicie el proceso, menores serán los cargos adicionales por recargos y multas que se acumulan con el paso del tiempo.

El primer paso es identificar con precisión la causa del bloqueo. Para ello, el contribuyente debe ingresar al portal del SAT con su RFC y contraseña o con su e.firma, y revisar el buzón tributario donde estarán las notificaciones y resoluciones relacionadas con el caso. También puede acudir directamente a una oficina del SAT o llamar a MarcaSAT para obtener orientación sobre su situación específica.

Una vez identificado el motivo, el procedimiento varía según el caso. Si se trata de una deuda, el contribuyente puede liquidarla en una sola exhibición o solicitar un convenio de pago en parcialidades, siempre que el SAT lo autorice. Si el problema son declaraciones omitidas, deberá presentarlas con los datos correctos y pagar las diferencias que correspondan, incluyendo recargos. Si el bloqueo responde a un requerimiento no atendido, habrá que entregar la documentación solicitada y esperar la resolución del organismo.

Una vez que el SAT verifica que la situación quedó regularizada, emite una instrucción al banco para levantar el embargo. Los tiempos pueden variar: en algunos casos el desbloqueo ocurre en horas, en otros puede tardarse varios días hábiles dependiendo de la carga administrativa de la autoridad.