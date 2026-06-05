La visa americana y el pasaporte son dos de los documentos más solicitados para ingresar a Estados Unidos. En la mayoría de los casos, las autoridades migratorias exigen ambos requisitos durante los controles de entrada al país.

Sin embargo, existe una excepción para determinados viajeros que pueden ingresar legalmente por tierra o mar utilizando otros documentos autorizados por las autoridades estadounidenses.

Los documentos válidos para ingresar a Estados Unidos

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) informó que los ciudadanos canadienses cuentan con distintas alternativas válidas para comprobar identidad y autorización de ingreso cuando realizan visitas temporales.

De acuerdo con la información publicada por la CBP, los ciudadanos canadienses que viajen por tierra o mar pueden utilizar su pasaporte, aunque también tienen permitido presentar otras credenciales reconocidas oficialmente.

Entre los documentos aceptados se encuentran:

el permiso de conducir mejorado

la tarjeta de identificación mejorada.

También son válidas la tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS, además de la tarjeta de inscripción en SENTRI.

Las autoridades estadounidenses indican que estos documentos pueden utilizarse para realizar visitas de hasta seis meses.

La CBP también aclaró que, en el caso de niños y adolescentes, los requisitos pueden variar dependiendo del tipo de viaje que realicen.

Por este motivo, las autoridades recomiendan consultar previamente el sitio web oficial del organismo antes de emprender el traslado hacia Estados Unidos.

Estados Unidos y Canadá mantienen un régimen flexible de entradas para este tipo de viajes, especialmente en cruces terrestres y marítimos.

Los ciudadanos canadienses no necesitan visa americana para visitar Estados Unidos.

En qué casos sí será necesaria una visa americana

Aunque los ciudadanos canadienses cuentan con distintas facilidades de ingreso, existen situaciones específicas en las que sí deberán tramitar una visa americana.

Uno de los casos señalados por las autoridades corresponde a comerciantes que viajan bajo el esquema Treaty Trader.

También deberán contar con visa aquellos familiares de residentes permanentes que tengan intención de vivir en Estados Unidos.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza también aclaró que no existe un periodo mínimo obligatorio que los ciudadanos canadienses deban esperar para volver a ingresar al país después de finalizar una estadía.

No obstante, los oficiales migratorios pueden solicitar pruebas que permitan demostrar vínculos sólidos con Canadá en caso de detectar sospechas relacionadas con una posible residencia no declarada en territorio estadounidense.

Las autoridades estadounidenses señalan que este tipo de revisiones forman parte de los controles habituales realizados durante el ingreso al país.

Con ello, la CBP mantiene vigentes distintos mecanismos de acceso flexible para ciudadanos canadienses que realizan viajes temporales por tierra o mar hacia Estados Unidos.