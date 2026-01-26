Desde septiembre de 2025, viajar a Estados Unidos con menores de edad requiere un esfuerzo adicional. Esto se debe a que el Departamento de Estado implementó cambios significativos en el proceso de solicitud de visas americanas que afectan directamente a los más pequeños del hogar.

Hasta hace unos meses, los niños menores de 14 años podían obtener su documento sin necesidad de presentarse personalmente ante un oficial consular, lo que facilitaba enormemente el trámite para las familias. Ahora, independientemente de la edad del solicitante, es obligatorio acudir a una cita presencial en el consulado o embajada estadounidense.

Fin de la exención: los menores de 14 años ya no pueden tramitar la visa americana sin entrevista presencial, una medida que impacta directamente en las familias que planean viajar a Estados Unidos. Fuente: Shutterstock.

Las únicas excepciones que quedan en pie en Estados Unidos

El endurecimiento es considerable, pero existen contadas categorías que aún podrán evitar la entrevista personal. Entre ellas se encuentran los solicitantes de visas americanas diplomáticas u oficiales, así como funcionarios de organizaciones internacionales y sus familias directas.

También se mantiene una excepción para quienes renueven su visa de turista B-1, B-2 o B1/B2 de validez completa dentro de los 12 meses posteriores a su vencimiento, siempre que hayan tenido por lo menos 18 años cuando se emitió la visa anterior. Esta opción, sin embargo, no aplica para menores de edad que renuevan por primera vez.

Los ciudadanos mexicanos que renueven su Tarjeta de Cruce Fronterizo también pueden calificar para la exención, pero deben cumplir requisitos estrictos: solicitar en su país de nacionalidad o residencia, no haber sido rechazados previamente para una visa, y no presentar ninguna posible causa de inelegibilidad.

Qué deben hacer las familias mexicanas para tramitar la visa americana de sus hijos

Las familias enfrentarán un proceso más demandante al solicitar visas para sus menores. Primero, deberán completar el formulario DS-160 para cada niño, incluyendo bebés. Luego será necesario programar citas individuales en la Embajada de Estados Unidos o en alguno de los consulados disponibles.

Durante la entrevista, ambos padres o tutores legales deberán acompañar al menor, portando documentación que acredite la relación familiar : actas de nacimiento, DNI y, en caso de viajar solo uno de los padres, una autorización notarial del otro progenitor. Los oficiales consulares podrán realizar preguntas tanto a los padres como a los niños, dependiendo de su edad y capacidad de comunicación.

Es fundamental presentar pruebas de que la familia tiene intención de regresar a México: comprobantes de ingresos, propiedades, vínculos laborales o escolares. El costo del trámite se mantiene, y cada miembro de la familia deberá pagar la tarifa correspondiente, incluso los más pequeños.

Más controles y más demoras: el nuevo esquema obliga a programar citas individuales para cada niño y refuerza la exigencia de documentación que acredite vínculos familiares e intención de regreso al país de origen. Fuente: Shutterstock.

Mayor control y tiempos de espera más largos

Esta medida forma parte de una estrategia más amplia de refuerzo en los controles migratorios implementada por la administración estadounidense. Las autoridades consulares conservan además la facultad de requerir entrevistas adicionales caso por caso, incluso para aquellos que técnicamente califiquen para una exención.

Las familias que planeen viajar a Estados Unidos deberán prepararse para procesos más extensos y complejos. Los tiempos de espera para obtener citas en consulados y embajadas podrían extenderse considerablemente debido al aumento en la demanda de entrevistas presenciales. Será fundamental iniciar los trámites con varios meses de anticipación para evitar contratiempos en los planes de viaje.

Los expertos recomiendan revisar cuidadosamente los sitios web oficiales de cada consulado o embajada, ya que pueden existir variaciones en los procedimientos y disponibilidad de citas según la ubicación.