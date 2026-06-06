Las políticas de control migratorio se han endurecido, mucho más desde que Donald Trump volvió a ser presidente ,ahora, una nueva regla pone el fooc en los conductores ocasionando la cancelación de visas a ciudadanos mexicanos en el territorio estadounidense. En las plataformas digitales, numerosos usuarios han denunciado la revocación de este documento al intentar cruzar la frontera norte.

frontera norte

frontera con Texas

fines turísticos

actividades laborales no autorizadas

¿Qué mexicanos podrían quedarse sin visa estadounidense?

Hasta el momento, las autoridades migratorias no han proporcionado información oficial relacionada con estos casos, lo que genera incertidumbre entre quienes dependen de cruzar la frontera de manera constante para obtener ingresos ante la escasez de oportunidades en México.

En este contexto, el padre Francisco Gallardo, a cargo de casas hogar para migrantes en Matamoros, Tamaulipas, subrayó que la cancelación de visas no constituye una práctica reciente, aunque su aplicación se ha vuelto más estricta desde la llegada de Donald Trump a la presidencia.

Las personas que han sufrido más las consecuencias de la cancelación de visas son, mayormente, mujeres residentes en Reynosa, Tamaulipas, quienes cruzan la frontera para laborar en bodegas de ropa usada. Igualmente, los mexicanos que se trasladan a Estados Unidos para vender plasma en laboratorios también están enfrentando esta situación migratoria.

“Amigos, piensen bien lo que van a decir al cruzar. Están quitando visas a gente que venga al plasma” , señala una de las advertencias que han circulado a través de redes sociales.

“Desde siempre han retirado visas por esas razones, no es algo nuevo. Posiblemente el problema se ha intensificado” , expresó el padre Gallardo.

Requisitos para tramitar la visa por primera vez en México

Para gestionar por primera vez una visa de turista para Estados Unidos, se deben seguir los siguientes pasos:

Llena el formulario DS-160: acceda al sitio web y complete el formulario de solicitud de visa en línea.

acceda al sitio web y complete el formulario de solicitud de visa en línea. Realiza el pago de la tarifa de solicitud: el costo es de USD 185 y podrá efectuarse en línea con tarjeta de crédito o débito. Para ello, debe registrarse en el Sistema de Citas e Información de Visas a través de este enlace.

el costo es de y podrá efectuarse en línea con tarjeta de crédito o débito. Para ello, debe registrarse en el a través de este enlace. Asiste a la entrevista: el día de su cita, presente los documentos requeridos, como su pasaporte, el formulario DS-160 , el comprobante de pago y cualquier documento que demuestre su solvencia económica y vínculos con México.

el día de su cita, presente los documentos requeridos, como su pasaporte, el , el comprobante de pago y cualquier documento que demuestre su solvencia económica y vínculos con México. Recibe la respuesta: un oficial consular evaluará su solicitud y le informará si la visa ha sido aprobada o rechazada.

un oficial consular evaluará su solicitud y le informará si la visa ha sido aprobada o rechazada. Agenda una cita: ingrese a mx.usembassy.gov/es/visas-es y programe una cita en la Embajada o Consulado de Estados Unidos más cercano.

¿Cuánto cuesta tramitar la visa en México?

El precio establecido es de USD 12.65, lo que se traduce en aproximadamente 264.09 pesos mexicanos. Este documento autoriza el ingreso al Reino Unido por un lapso de hasta seis meses, ya sea por motivos de turismo, visitas a familiares, actividades comerciales, estudios breves u otras gestiones.

Este documento tiene como función principal validar el tiempo permitido de estadía, abarcando diversos propósitos que incluyen el ocio y el desarrollo profesional. Así, el viajero podrá realizar múltiples actividades durante su permanencia.