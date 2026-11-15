Las excavaciones de rescate, iniciadas para incorporar a la economía las reservas de lignito situadas bajo el montículo ubicado en el emplazamiento de la central térmica, están siendo continuadas por la Dirección del Museo de Kütahya bajo la dirección de la arqueóloga Dra. Sevgi Gürda

Un equipo de arqueólogos descubrió ocho panes carbonizados de aproximadamente 5000 años de antigüedad en un yacimiento arqueológico de Turquía. Los restos aparecieron en una habitación que contenía un horno y una estructura utilizada como estantería, junto con vestigios de trigo y lentejas que permiten conocer algunos aspectos de la alimentación durante la Edad del Bronce Antiguo.

El hallazgo tuvo lugar en la provincia turca de Kütahya y constituye un testimonio excepcional de las prácticas alimentarias de las comunidades que habitaron Anatolia hace cinco milenios. Los investigadores sitúan los restos en el primer cuarto de la Edad del Bronce Antiguo, un período caracterizado por importantes transformaciones en la organización de los asentamientos y las actividades agrícolas.

La particularidad del descubrimiento reside en su estado de conservación. Aunque el fuego destruyó parte de la estructura donde se encontraban los alimentos, el proceso de carbonización permitió que los panes sobrevivieran durante miles de años, en lugar de descomponerse por la acción de microorganismos y otros factores ambientales.

¿Cómo encontraron los ocho panes de 5000 años en Turquía?

Los arqueólogos localizaron los ocho panes en el interior de una habitación equipada con un horno y una estantería adosada a una de sus paredes. Los alimentos permanecían entre los soportes de esta última estructura, que se había derrumbado, posiblemente como consecuencia del incendio que afectó al edificio.

La disposición de los objetos aporta información sobre la forma en que los habitantes del asentamiento almacenaban y organizaban sus alimentos. La presencia de un horno en el mismo espacio permite identificar una zona vinculada con la preparación de comida, aunque no demuestra por sí sola que todos los panes se elaboraran allí.

En las inmediaciones también aparecieron restos de trigo y lentejas, dos productos que formaban parte de la alimentación de las comunidades agrícolas de Anatolia. Estos vestigios ofrecen nuevas posibilidades para estudiar las prácticas de almacenamiento y consumo de cereales y legumbres durante la Edad del Bronce.

Granos de cereal encontrados en Seyitomer Hoyuk, Kutahya, Türkiye, 15 de noviembre de 2024. Fuente: ©Anadolu Ajansı Kütahya Müze Müdürlüğü

¿Por qué los panes pudieron conservarse durante 5000 años?

La clave de su conservación fue la carbonización. Cuando los alimentos quedan expuestos a temperaturas elevadas en determinadas condiciones, parte de su materia orgánica se transforma en un residuo rico en carbono, que puede resistir la descomposición durante períodos extraordinariamente prolongados.

Panes de 5000 años encontrados en Seyitömer, Turquía. Muharrem Cin, Anadolu Ajansı.

Este fenómeno resulta especialmente importante para la arqueología, ya que permite recuperar restos alimentarios que, en circunstancias normales, desaparecerían con el paso del tiempo. Los panes carbonizados pueden aportar información sobre los ingredientes utilizados, las técnicas de elaboración y las costumbres culinarias de las poblaciones antiguas.

El descubrimiento también permite reconstruir parte de la vida cotidiana del asentamiento. La combinación de panes, cereales, legumbres y estructuras domésticas ofrece una imagen de cómo sus habitantes preparaban y conservaban sus alimentos hace aproximadamente cinco milenios.

Los datos publicados permiten precisar que los panes se descubrieron durante las excavaciones de 2025 en el montículo arqueológico de Seyitömer, a unos 26 kilómetros del centro de Kütahya. La investigación estuvo dirigida por la arqueóloga Sevgi Gürdal, directora del Museo de Kütahya.

Los ocho panes y los restos vegetales ya se exhiben en el Museo de Arqueología y Minería de Kütahya. El yacimiento acumula décadas de investigaciones, con más de 17.000 objetos recuperados en campañas anteriores.