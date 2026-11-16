El área de servicios de Mellaria, ubicada en la ruta que conectaba Córdoba con Mérida, tendría ocho habitaciones, un baño y un patio según el estudio de las variaciones del subsuelo realizado por el Grupo ‘Unidad Patricia’ de la Universidad de Córdoba.

Una investigación de la Universidad de Córdoba ha permitido identificar en Fuente Obejuna, Andalucía, los restos de una antigua instalación romana destinada al descanso de los viajeros. El edificio, situado junto a una calzada, contaba con ocho habitaciones, un baño y un patio que habría servido como aparcamiento para carruajes y espacio de descanso para animales.

El hallazgo revela cómo los romanos organizaban sus desplazamientos y qué infraestructuras utilizaban para facilitar los viajes de larga distancia. La construcción ocupaba aproximadamente 1290 metros cuadrados y reunía diferentes espacios destinados a atender las necesidades de quienes transitaban por esta ruta.

La investigación aporta nuevos datos sobre la red de comunicaciones de la Hispania romana y permite conocer la importancia de los establecimientos situados junto a las calzadas, que ofrecían lugares de descanso y servicios para los viajeros y sus medios de transporte.

Cómo era el área de servicio romana descubierta en Córdoba

El edificio fue identificado en las inmediaciones de Mellaria, una antigua ciudad romana situada cerca del actual municipio de Fuente Obejuna. Su ubicación resultaba estratégica porque se encontraba en la ruta que conectaba Córdoba, capital de la provincia romana de la Bética, con Mérida, capital de Lusitania.

Una investigación de la Universidad de Córdoba ha permitido identificar en Fuente Obejuna, Andalucía, los restos de una antigua instalación romana destinada al descanso de los viajeros. Imagen ilustrativa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Según la investigación del grupo HUM 1150-Unidad Patricia de la Universidad de Córdoba, la construcción tenía 48 metros de longitud y una superficie aproximada de 1290 metros cuadrados. Su distribución incluía ocho habitaciones, un baño y un amplio patio que podría haber funcionado como establo o zona de estacionamiento para carruajes.

Los investigadores consideran que el establecimiento pertenecía a una categoría estándar de mansio, nombre que recibían determinadas instalaciones de descanso situadas junto a las vías romanas. Estos edificios ofrecían servicios a viajeros, tropas y personal de servicio, con una organización que recordaba a los cuarteles militares.

Cómo descubrieron los arqueólogos esta construcción de época romana

El hallazgo forma parte del proyecto arqueológico Ager Mellariensis, desarrollado por investigadores de la Universidad de Córdoba para profundizar en el conocimiento de la antigua ciudad de Mellaria y su entorno.

El hallazgo en Mellaria revela más de un kilómetro de la vía Corduba-Emerita y un cenotafio romano excepcional en Fuente Obejuna. Imagen del 2025. EFE / Universidad de Córdoba

Entre 2021 y 2023, el equipo realizó prospecciones geomagnéticas que permitieron estudiar las variaciones del subsuelo e identificar estructuras enterradas mediante una técnica geofísica no invasiva. Los resultados revelaron la planta del edificio y su posible distribución interior.

Además, los especialistas detectaron otras anomalías en los terrenos próximos que apuntan a la existencia de un complejo de mayor extensión. A unos 50 metros al norte identificaron indicios de otro edificio de categoría superior, posiblemente conectado con el primero.

El descubrimiento también aporta información sobre el funcionamiento del cursus publicus, el sistema de comunicaciones y transporte oficial del Imperio romano. La posición del establecimiento, junto a la calzada y en las afueras de la ciudad, habría facilitado el abastecimiento, el descanso de los animales y el cambio de caballos, además de mantener el tráfico pesado alejado del núcleo urbano.

Los resultados de la investigación, dirigida por Miriam González Nieto, fueron publicados en 2026 en la revista científica Journal of Archaeological Science: Reports. El estudio permite reconstruir parte de la infraestructura que sostenía los desplazamientos entre las principales ciudades de la Hispania romana.