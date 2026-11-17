El decreto en el DOF abarca 8,324 m² para el Tren AIFA-Pachuca y garantiza indemnización justa a los propietarios tras avalúo del Indaabin.

El Gobierno federal ordenó la ocupación temporal de tres terrenos privados en Hidalgo para construir infraestructura del Tren Interurbano AIFA-Pachuca, proyecto ferroviario que conectará el Estado de México con Hidalgo y tendrá vinculación con la zona metropolitana de la Ciudad de México.

La medida alcanza 8,324.038 metros cuadrados del municipio de Mineral de la Reforma y establece que los dueños con derechos acreditados deberán recibir una indemnización. El decreto fue publicado en el Diario Oficial de la Federación y no establece una expropiación definitiva de los inmuebles para avanzar con las obras ferroviarias de pasajeros.

¿Dónde ocupará el Gobierno los terrenos privados?

La medida alcanza tres inmuebles particulares ubicados en el municipio de Mineral de la Reforma, en el estado de Hidalgo. En conjunto, las propiedades suman una superficie de 8,324.038 metros cuadrados, que serán destinados a la construcción de infraestructura pública y vías férreas del Tren Interurbano AIFA-Pachuca.

De acuerdo con el decreto publicado en el DOF el 12 de noviembre de 2026, los terrenos están distribuidos de la siguiente manera:

Primer inmueble : 2,126.384 metros cuadrados

Segundo inmueble : 97.941 metros cuadrados

Tercer inmueble: 6,099.713 metros cuadrados.

Gobierno ordena ocupación temporal de 3 terrenos privados en Mineral de la Reforma, Hidalgo, para construir obras del Tren AIFA-Pachuca. Fuente: Gobierno de México

¿Qué tren construirán y qué estados conectará?

Los terrenos serán utilizados para avanzar con el proyecto del Tren Interurbano AIFA-Pachuca, un servicio ferroviario de pasajeros que conectará el Estado de México con Hidalgo y la zona metropolitana de la Ciudad de México.

El recorrido vinculará el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado en el Estado de México, con Pachuca, capital de Hidalgo. Además, permitirá mejorar la conexión entre distintas localidades de ambas entidades y otros sistemas de transporte público.

Según el decreto, el proyecto busca facilitar la movilidad regional, conectar centros urbanos con infraestructura aeroportuaria y generar oportunidades de empleo y desarrollo económico en los municipios involucrados.

¿El Gobierno deberá indemnizar a los dueños de los terrenos?

El decreto establece que la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado deberá pagar las indemnizaciones correspondientes a las personas que “acrediten su legítimo derecho sobre los inmuebles”.

Los montos se determinarán conforme a los avalúos emitidos por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin). El organismo ferroviario deberá cubrir los pagos con su presupuesto autorizado.

El documento oficial no detalla las cantidades individuales que recibirá cada propietario, aunque confirma que ya se emitieron los dictámenes valuatorios correspondientes.

¿Los propietarios pueden oponerse a la ocupación?

De acuerdo al artículo tercero del decreto, los propietarios tienen un plazo de 10 días hábiles posteriores a la notificación para acudir al procedimiento judicial previsto en el artículo 11 de la Ley de Expropiación.

Sin embargo, la disposición establece que ese procedimiento tendrá como único objetivo “controvertir el monto de la indemnización”.

Además, la ocupación temporal no significa que el Gobierno haya adquirido definitivamente las propiedades. La medida dejará de surtir efectos si posteriormente se decreta su expropiación o si los inmuebles son adquiridos mediante otro acto jurídico de transmisión de dominio.

Los terrenos se pueden recuperar si el Gobierno no cumple con los requisitos de las obras

El decreto también contempla derechos para los propietarios si los inmuebles no se destinan al objetivo que justificó la ocupación.

Si al término de cinco años los terrenos no fueron utilizados total o parcialmente para el proyecto ferroviario, los afectados podrán solicitar la reversión de los bienes, la declaración de insubsistencia de la ocupación temporal o el pago de los daños ocasionados, conforme a la legislación aplicable.

De esta manera, el Gobierno federal podrá disponer temporalmente de los tres terrenos para avanzar con el Tren Interurbano AIFA-Pachuca, pero deberá cumplir con las indemnizaciones y las condiciones establecidas en el decreto oficial.