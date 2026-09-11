El oro se establece como uno de los minerales preciosos más apreciados en la actualidad. En el Antiguo Egipto, fue visto como un símbolo de poder divino y perdurable, logrando en la actualidad su conexión con la riqueza, la seguridad financiera y el lujo. La reserva de oro más grande del mundo ha sido identificada por la NASA, acumulando más de 20 millones de toneladas.

El uso del oro en la actualidad se extiende tanto a su función como moneda financiera para inversiones, así como a su valor en forma de joyería y en la fabricación de piezas tecnológicas. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos ha revelado dónde se localiza el mayor reservorio de oro, lo que posibilita el desarrollo de la minería especial.

Este descubrimiento también suscita interrogantes y desafíos respecto a las implicaciones económicas y ambientales que podría traer consigo su extracción.

Confirmado por la NASA: hallan la reserva de oro más grande del mundo con más de 20 millones de toneladas (foto: archivo).

No está en el espacio: aquí se encuentra el mayor reservorio de oro del planeta

Según las estimaciones, cada litro de agua contiene únicamente 0.00000005 gramos de oro, en contraste con la superficie terrestre, donde se presenta en vetas o yacimientos. Esta situación plantea un desafío técnico y económico todavía no resuelto, lo que hace que su extracción sea económicamente inviable.

De acuerdo con la información divulgada por la NASA, la mayor reserva de oro conocida hasta la fecha no se encuentra en una mina terrestre, sino en el océano. Las aguas oceánicas contienen hasta 20 millones de toneladas de oro disueltas en concentraciones sumamente bajas.

Estrategias, tecnologías y sostenibilidad para extraer 20 millones de toneladas de oro

La recuperación de este significativo caudal de oro constituye un desafío sin igual, dado que los métodos convencionales de extracción minera no son aplicables en condiciones subacuáticas; el mineral se presenta en un estado líquido y no se encuentra concentrado en depósitos determinados.

Consecuentemente, las tecnologías disponibles en la actualidad para estas actividades han demostrado ser inadecuadas para alcanzar la recuperación del oro. Por lo tanto, especialistas proponen el desarrollo de nanofiltros y procesos químicos avanzados que permitan la captura del oro sin generar impactos negativos en el medio ambiente.