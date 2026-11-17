Una investigación arqueológica descubrió nuevos detalles sobre los rituales funerarios que practicaban los habitantes de Menorca hace más de 2000 años. Durante la segunda Edad del Hierro, las comunidades de la isla enterraban a sus difuntos en cuevas excavadas en la roca y realizaban ofrendas de productos lácteos y vino como parte de las ceremonias de despedida.

El hallazgo procede del conjunto sepulcral de Calescoves, situado en el municipio de Alaior, donde un equipo científico analizó 34 recipientes de cerámica utilizados en ceremonias funerarias. Los resultados permitieron identificar sustancias que permanecieron durante siglos en el interior de las vasijas.

El estudio, desarrollado por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), el Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF), fue publicado en la revista científica Journal of Archaeological Science.

Según informó la UAB el 16 de noviembre de 2026, la investigación también permitió identificar por primera vez en Menorca indicios del uso de vino en ceremonias funerarias, un descubrimiento que aporta información sobre los contactos comerciales y culturales de la isla con otras sociedades mediterráneas.

¿Cómo eran los rituales funerarios que practicaban en Menorca hace 2000 años?

Durante el periodo postalayótico, correspondiente a la segunda Edad del Hierro, los habitantes de Menorca mantenían una tradición funeraria que consistía en enterrar a sus muertos en cuevas excavadas directamente en la roca. Algunas de estas construcciones disponían de patios exteriores destinados a las ceremonias de despedida.

En la primera foto muestra una vista general de la necrópolis de Calescoves, que muestra la ubicación de la cueva n.º 45. En la segunda foto vista parcial del patio y de la entrada de la cueva n.º 45. Fuente: Sonia Carbonell Pastor

En estos espacios, los familiares y miembros de la comunidad depositaban recipientes con diferentes sustancias, además de realizar ofrendas de animales. El análisis arqueológico permitió establecer que los pequeños vasos de fondo alto, característicos de la cultura menorquina, contenían principalmente productos lácteos.

Por otra parte, los investigadores identificaron restos asociados al vino en piezas cerámicas fabricadas en la isla, pero inspiradas en modelos de otras culturas mediterráneas, especialmente la púnica. Este descubrimiento sugiere que las comunidades locales incorporaron productos extranjeros a sus ceremonias tradicionales.

La investigadora del BSC-CNS y coautora del estudio, Sònia Carbonell, explicó que el hallazgo refleja las relaciones entre las poblaciones de Menorca y otros pueblos del Mediterráneo. Según la especialista, el vino probablemente llegó a la isla a través de redes comerciales y su incorporación a los rituales respondió a una adaptación de elementos extranjeros a las costumbres locales.

¿Qué encontraron los arqueólogos dentro de las cuevas funerarias de Menorca?

Las excavaciones realizadas durante 2023 y 2024 en la cueva 45 de Calescoves permitieron recuperar numerosos recipientes cerámicos, muchos de ellos completos y conservados en su posición original. Esta circunstancia facilitó el estudio de su distribución y de las posibles funciones que cumplían durante las ceremonias.

Vista de la excavación arqueológica de la mitad occidental del patio de la cueva 45 durante la campaña de 2024. Fuente: Sònia Carbonell y Margalida A. Coll.

Entre los objetos recuperados, los especialistas identificaron una pequeña vasija con cuerpo globular y pico vertedor que habría funcionado como un biberón. Los análisis detectaron residuos lácteos en su interior, lo que respaldó la hipótesis de que este tipo de recipiente se utilizaba para alimentar a niños.

El descubrimiento también permitió establecer diferencias entre los espacios funerarios. Mientras que algunos objetos, como el posible biberón, acompañaban a los difuntos dentro de las cámaras, los recipientes encontrados en los patios exteriores estarían relacionados con las ofrendas, el consumo compartido y los actos de despedida de los familiares.

Además de los productos lácteos y los indicios de vino, los investigadores identificaron grasas animales y aceites vegetales. Para estudiar estas sustancias, aplicaron una metodología que combinó el escaneo de las piezas, la microexcavación en laboratorio y el análisis químico de residuos orgánicos.

Los resultados ofrecen nuevas evidencias sobre la importancia de los alimentos, los vínculos familiares y las tradiciones culturales en los rituales funerarios de la Menorca antigua, además de abrir nuevas posibilidades para estudiar otros yacimientos arqueológicos del Mediterráneo.