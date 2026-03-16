Si la plancha desprende malos olores, presenta manchas oscuras o deja residuos en la ropa, es señal de que necesita una limpieza. Existen formas sencillas y económicas de hacerlo en casa utilizando únicamente dos ingredientes comunes que suelen encontrarse en la cocina. Aunque hoy en día muchas planchas están fabricadas con materiales resistentes que ayudan a evitar quemaduras o daños en las prendas, con el uso constante es normal que la base de teflón acumule manchas o residuos, incluso cuando se está en la temperatura adecuada. Este método permite eliminar restos quemados y devolverle el brillo a la superficie. También es importante limpiar el interior del electrodoméstico, ya que cuando se deja agua en el depósito se generan malos olores y se acumulan de residuos en los conductos de vapor. Coloca el trapo sobre una mesa o una tabla resistente y espolvorea sal de grano sobre la superficie. Después, conecta la plancha y deja que alcance temperatura. Una vez caliente, desliza la plancha sobre el trapo con sal realizando movimientos horizontales, verticales o circulares. Continúa repitiendo el proceso hasta que la base de teflón quede limpia y sin manchas. Poco a poco notarás cómo la suciedad se desprende. Aunque no se vea sucia, conviene limpiar la plancha ocasionalmente, sobre todo si suele quedar agua almacenada en el depósito. Cuando no se utiliza con frecuencia, lo más recomendable es vaciarla después de cada uso. Esto ayuda a evitar malos olores y a mantener el aparato en buen estado por más tiempo. Con este método casero es posible dejar la plancha en buenas condiciones sin recurrir a productos especiales ni gastar de más.