La combinación de leche con vinagre comenzó a llamar la atención como un recurso casero para tratar ciertas manchas difíciles en la ropa y otros textiles. Aunque puede sonar inusual, muchas personas la utilizan como apoyo antes del lavado tradicional. Este método se recomienda especialmente para manchas de tinta o vino, dos de las más comunes y complicadas de quitar cuando se adhieren a las telas. La mezcla se usa como tratamiento previo para ayudar a aflojar manchas intensas. La acidez del vinagre contribuye a cortar residuos adheridos en la tela, mientras que la leche puede colaborar en la absorción y desprendimiento de ciertos pigmentos. Por eso suele aplicarse en prendas o manteles afectados por derrames accidentales, sobre todo cuando la mancha todavía es reciente. Para aplicar este truco casero de forma sencilla, se recomienda seguir estos pasos: Cuanto antes se utilice luego del derrame, mayores posibilidades hay de mejorar el resultado. Este recurso puede resultar útil en situaciones como: Antes de usar la mezcla, conviene probar en una parte poco visible de la tela para verificar que no altere colores o texturas. En prendas delicadas o de lavado especial, siempre es mejor revisar la etiqueta de cuidado. Usado correctamente, este método puede convertirse en una alternativa práctica para tratar manchas complicadas con ingredientes que suelen estar en casa.