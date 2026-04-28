El bicarbonato de sodio es un producto habitual en la cocina, sobre todo en la repostería y en distintos remedios caseros. No obstante, también puede convertirse en un aliado útil al momento de preparar carne asada, especialmente en temas de seguridad. Este ingrediente puede ayudar a controlar pequeñas llamas que se generan cuando la grasa o el aceite de los alimentos cae sobre el fuego en parrillas, sartenes o asadores. De acuerdo con información del Servicio Forestal de los Estados Unidos, a través de su plataforma Smokey Bear enfocada en la prevención de incendios, el bicarbonato es eficaz para apagar este tipo de fuego leve, algo común durante una “carnita asada” al aire libre. El funcionamiento del bicarbonato de sodio es sencillo: al exponerse al calor, libera dióxido de carbono, lo que reduce el oxígeno disponible y debilita las llamas. Además, no es inflamable, por lo que resulta una opción segura en entornos donde el viento puede propagar el fuego con facilidad. Es importante no sustituirlo por otros polvos como harina, azúcar o maicena, ya que estos pueden ser inflamables bajo ciertas condiciones. Por ello, el bicarbonato es el único recomendado para este uso. Estudios publicados en ScienceDirect señalan que este compuesto puede ser efectivo para sofocar llamas pequeñas causadas por grasa, aunque su eficacia depende de factores como el tamaño de las partículas, la forma en que se dispersa y la intensidad del aire. Por esta razón, se sugiere utilizarlo como medida preventiva y no como solución ante incendios mayores. En resumen, el bicarbonato puede ser un recurso práctico para reducir el riesgo de fuego y humo excesivo durante una carne asada, siempre que se trate de llamas leves y controlables. El bicarbonato de sodio no solo es útil para limpiar y quitar manchas; también se le atribuyen diversos beneficios en cuestiones de salud y bienestar. Entre ellos: También se lo usa como apoyo para aliviar la tos y el dolor de garganta, así como para acortar la duración de resfriados o gripe. En algunos casos, se le atribuyen propiedades para combatir hongos, moho y ciertos parásitos, además de su posible uso en el tratamiento de infecciones del tracto urinario.