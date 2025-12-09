Los malos olores que salen del inodoro o de las tuberías suelen aparecer cuando residuos orgánicos, humedad y gases del drenaje se acumulan en los conductos del hogar. En muchas casas mexicanas, este problema de gases en casa se vuelve especialmente notorio durante épocas de calor, cuando los vapores se intensifican.

Estas emanaciones de gases u olores putrefactos en tu casa provienen generalmente de desechos atrapados en sifones, sellos hidráulicos secos o tuberías poco ventiladas. Departamentos antiguos, viviendas con instalaciones deterioradas y casas con poca presión de agua suelen ser las más afectadas por este inconveniente cotidiano.

Presta atención si estás padeciendo los gases de tu casa. Los horarios en los que más se perciben los olores suelen ser las primeras horas de la mañana y al anochecer, momentos en los que aumenta la presión en las redes de drenaje y los gases buscan salida hacia tubos y sanitarios.

Además del malestar que generan, estos olores pueden ocasionar dolores de cabeza, irritación nasal, náuseas y molestias respiratorias, sobre todo en personas sensibles. Por eso, mantener las tuberías limpias y selladas no sólo mejora el ambiente del hogar, sino también la salud.

Adiós a los malos olores

Trucos caseros para combatir el mal olor en el baño y las tuberías

Uno de los métodos más efectivos y económicos es la mezcla de vinagre blanco con bicarbonato, una combinación que limpia, desinfecta y ayuda a eliminar residuos adheridos a las paredes internas de las tuberías. Es ideal para baños, cocinas y lavamanos.

Otra alternativa muy popular consiste en hervir agua con cáscaras de limón y luego mezclarla con jugo de limón y un chorrito de vinagre.

Esta preparación genera un efecto desodorizante natural y deja un aroma fresco que neutraliza el olor a drenaje.

Cómo aplicar estos trucos en el inodoro, la cocina y otras zonas del hogar

Para el inodoro, se recomienda verter primero media taza de bicarbonato y luego una taza de vinagre, dejando actuar entre 15 y 20 minutos antes de enjuagar con agua caliente. En tuberías de cocina y lavamanos, el procedimiento es similar y ayuda a deshacer grasa acumulada.

El café molido también es un gran aliado: una cucharada en el drenaje seguida de un vaso de agua caliente funciona como desodorante natural. Es útil en lavamanos, coladeras y cualquier punto donde el olor a cañería tienda a filtrarse con frecuencia.