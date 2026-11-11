El ciclo lectivo contempla 185 días de clases para educación básica y concluirá oficialmente el próximo 9 de julio de 2027

Es un hecho, antes del inicio de las próximas vacaciones de diciembre, los alumnos de educación preescolar, primaria y secundaria de todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional tendrán un fin de semana largo libre de clases.

De acuerdo al calendario escolar el viernes 27 de noviembre tendrá lugar el tercer y último Consejo Técnico Escolar, CTS del 2026 contemplado por la Secretaría de Educación Pública, STP, que obliga a las escuelas a suspender las clases para los alumnos, sin embargo, tanto maestras como maestras y personal administrativo deberán asistir a su jornada de trabajo.

Ese misma semana, del 23 al 27 de noviembre, los maestros deberán hacer el registro y comunicación de los resultados de las evaluaciones.

El primer receso del ciclo escolar 2026-2027 abarcará del 21 de diciembre al 5 de enero; el regreso a las aulas será el jueves 7 de enero. SEP

Las vacaciones de los alumnos inician oficialmente el 21 de diciembre

La SEP estableció en su calendario escolar que el inicio oficial de las vacaciones será del lunes 21 de diciembre al 5 de enero.

Atención ya que los alumnos de preescolar, primaria y secundaria de todas las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional tendrán por calendario el miércoles 6 de enero suspensión por labores docentes, lo que indica que los alumnos retomarán sus clases el jueves 7 de enero.

Desde el 3 de noviembre, la SEP regula el uso de celulares y pantallas en primarias y secundarias para fomentar la convivencia y el deporte. SEP

Avanzan las clases y recreos sin celulares

La Secretaría de Educación Pública mantiene sus campañas sobre la implementación ya vigente de uso controlado de dispositivos en las escuelas, una medida nacional inició el 3 de noviembre en primarias y secundarias, públicas y privadas, con la consigna de que niñas, niños y adolescentes “aprovechen cada momento en la escuela”.

Entre el 23 y el 27 de noviembre, los docentes realizan el registro y la entrega de calificaciones del primer periodo lectivo. SEP

Con esta acción, las autoridades buscan “que se concentren en sus clases, descubran el gusto por la lectura, jueguen, hagan deporte y fortalezcan la convivencia”, reduciendo las distracciones digitales en el aula.