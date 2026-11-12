"El fracaso es una opción": la célebre frase del dueño de Tesla y X que resume su filosofía de que errar es indispensable para lograr innovar.

Walter Isaacson, el reconocido profesor de historia es el autor del libro “Elon Musk”, un ejemplar que narra la vida del físico, allí, el autor describe al hombre más rico del mundo como un hombre “Inteligente pero solitario”.

Elon Musk creció en un entorno complicado, que quizá no supo entender en un principio su brillantez, al punto que su padre, no creía en sus capacidades. “La dificultad de Elon en situaciones sociales derivada del comportamiento modelado por su padre, añadiendo tensión dentro de la familia”, detalla el autor en su libro.

Pero como enseña el estoicismo, hay que hacer de obstáculo el camino y Elon Muks logró, alejandose se las voces que lo veían como “retrasado” y “fracasado”: “Elon dejó Sudáfrica, enfrentando el escepticismo de su padre, quien creía que fracasaría”, afirma Isaacson.

Desde una dura infancia en Sudáfrica hasta liderar SpaceX: cómo el magnate transformó los obstáculos en su propio camino al éxito. Reuters

La frase de Elon Musk que traspasa el tiempo: “El fracaso es aquí una opción. Si las cosas no fallan es que no estás innovando lo suficiente”

El hombre más rico del mundo genera seguidores y detractores, sin embargo, su trabajo y legado, el cual se sigue construyendo, traspasará la historia, así como lo hacen sus palabras.

Una de las frases acuñadas al multimillonario y dueño de empresas como Tesla y X, es esta “El fracaso es aquí una opción. Si las cosas no fallan es que no estás innovando lo suficiente”. Con la que Elon Musk refleja que errar es indispensable para lograr avances disruptivos y perfeccionar proyectos ambiciosos.

Un mensaje claro para quienes confunden errar con fracasar, cuando en realidad cada tropiezo es la prueba tangible de que te atreves a explorar lo desconocido y evolucionar.

Elon Musk fomenta probar ideas rápidamente en SpaceX para aprender de los errores y acelerar el desarrollo.

Elon Musk se permite fracasar para llegar al éxito

En el libro “Elon Musk”, el autor Walter Isaacson cuenta cómo el magnate fomenta el aprendizaje por medio del fracaso, siendo este el camino para llegar al éxito.

Tal como comenta Isaacson, la determinación de Elon Musk por cambiar la industria aeroespacial fue apoyada por Tom Mueller, un ingeniero apasionado con experiencia en cohetes fue un ejemplo claro de que fracasar hace parte del camino.

Después de una serie de discusiones, Mueller se unió a SpaceX como jefe de propulsión, lo que condujo al desarrollo del cohete Falcon 1. Como relata Walter Isaacson en su biografía, este impulso inicial marcó la forma de trabajar dentro de la compañía:

“Musk enfatizó un enfoque innovador en la ingeniería, donde quería que las ideas se probaran rápidamente para fomentar un aprendizaje rápido a través del fracaso.” De esta manera, ambos sentaron las bases de un método de trabajo ágil que permitió avanzar con velocidad en cada etapa del proyecto.

Elon Musk ha fracasado una y otra vez, pero lo vuelve a intentar, sus lanzamientos fallidos del SpaceX es un ejemplo claro y a la vista de todos. Un hombre tan polémico como ingenioso de la actualidad que enseña que el fracaso también hace parte del éxito.