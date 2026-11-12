El descanso escolar se extenderá durante cuatro días, incluido el fin de semana, y las clases se reanudarán el martes 17 de noviembre de 2026.

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció fechas sin clases para los alumnos de preescolar, primaria y secundaria durante noviembre .

De acuerdo con el calendario escolar 2026-2027, las escuelas suspenderán las actividades para los estudiantes este viernes 13 y el lunes 16, por lo que habrá un descanso de cuatro días consecutivos .

La medida aplica a los planteles públicos y particulares incorporados al Sistema Educativo Nacional.

¿Por qué no habrá clases este viernes 13 de noviembre?

El calendario escolar de la SEP establece el viernes 13 de noviembre como jornada de registro de calificaciones . Durante esta fecha, los docentes realizan actividades administrativas relacionadas con las evaluaciones del primer periodo escolar, por lo que los estudiantes de educación básica no deben acudir a los planteles.

A esta jornada se suma el lunes 16 de noviembre, marcado como suspensión de labores docentes por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana . Al coincidir con el fin de semana, los alumnos tendrán cuatro días consecutivos sin clases y regresarán a las aulas el martes 17 de noviembre.

El viernes 13 está destinado al registro de calificaciones, el lunes 16 corresponde a una suspensión oficial de labores docentes por la conmemoración del aniversario de la Revolución Mexicana. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo queda el calendario de clases y descansos de noviembre?

De acuerdo con las fechas establecidas por la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, las actividades quedan distribuidas de la siguiente manera:

Viernes 13 de noviembre: registro de calificaciones y suspensión de actividades escolares para los alumnos.

Sábado 14 y domingo 15 de noviembre: descanso habitual de fin de semana.

Lunes 16 de noviembre: suspensión oficial de labores docentes por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Martes 17 de noviembre: regreso a clases para preescolar, primaria y secundaria.

Después de este puente, el calendario contempla otra fecha importante: del 23 al 26 de noviembre se realizará la comunicación de los resultados de evaluación del primer periodo.

Además, el viernes 27 de noviembre se llevará a cabo la tercera sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que tampoco habrá clases para los estudiantes de educación básica.