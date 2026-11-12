Durante la conversación con Trevor Noah, Gates sostuvo que el trabajo no debería ser considerado el único propósito de la vida.

El cofundador de Microsoft, Bill Gates, planteó que el avance de la inteligencia artificial (IA) podría modificar de manera profunda la relación entre las personas y el trabajo. En una entrevista con el podcast “What Now? with Trevor Noah”, consideró que una sociedad en la que se trabaje solo tres días por semana podría ser viable si las máquinas fueran capaces de producir los bienes necesarios.

Gates vinculó esa posibilidad con el aumento de la productividad y con la necesidad de repensar cuánto tiempo dedican las personas al empleo.

Bill Gates explicó por qué podría reducirse la semana laboral

Durante la conversación con Trevor Noah -que tuvo lugar en noviembre de 2023-, Gates sostuvo que el trabajo no debería ser considerado el único propósito de la vida y planteó un escenario en el que la tecnología pueda hacerse cargo de una parte importante de la producción.

“Si uno mira a largo plazo, el propósito de la vida no es simplemente hacer trabajos. Entonces, si llegamos a una sociedad donde solo se tiene que trabajar tres días a la semana o algo así, probablemente esté bien si las máquinas pueden producir toda la comida y las cosas y no tenemos que trabajar tanto”.

El empresario también señaló que, incluso con una menor cantidad de horas laborales, seguiría existiendo demanda de trabajo para determinadas actividades.

“La demanda de mano de obra para hacer cosas buenas todavía está ahí si se adecuan las habilidades, y luego, si alguna vez se supera eso, entonces, está bien, se tiene mucho tiempo libre y habrá que descubrir qué hacer con él”.

El empresario también señaló que, incluso con una menor cantidad de horas laborales, seguiría existiendo demanda de trabajo para determinadas actividades. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La idea de Gates se relacionaba con un escenario futuro en el que la tecnología permita aumentar la productividad sin que eso implique necesariamente mantener las mismas jornadas laborales.

Qué dijo Gates sobre la inteligencia artificial y los empleos

Gates también reconoció que las nuevas tecnologías pueden provocar desplazamientos laborales. Para explicar este proceso, mencionó como ejemplo la reducción de la cantidad de personas dedicadas a la agricultura respecto de generaciones anteriores.

Según su planteo, el impacto podría ser manejable si la incorporación de nuevas tecnologías ocurre de manera gradual y existe apoyo para que los trabajadores puedan adquirir nuevas habilidades.

“Si avanza a un ritmo razonable y el Gobierno ayuda a las personas que tienen que aprender cosas nuevas, entonces todo está bien”.

El empresario agregó que el aumento de la productividad mediante software podría ser especialmente relevante frente al envejecimiento de la población.

La discusión sobre el impacto de la IA en el empleo también cobró mayor importancia durante 2023, a medida que distintas empresas comenzaron a incorporar herramientas de inteligencia artificial a sus procesos. En ese contexto, Gates había defendido el potencial de esta tecnología para mejorar la productividad, la atención sanitaria y la educación.

En marzo de ese año, además, había planteado la necesidad de establecer reglas para el desarrollo de la inteligencia artificial, con el objetivo de que sus beneficios superaran los posibles efectos negativos.