El gasto de los turistas extranjeros en México creció 5.7 % en septiembre y alcanzó los USD 1,943.7 millones, con un promedio de USD 268.2.

México recibió en septiembre un 2.7% más de turistas internacionales que en el mismo mes de 2025, mientras que el gasto total realizado por los visitantes extranjeros creció 5.7%, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con la Encuesta de Viajeros Internacionales (EVI), durante el noveno mes de 2026 ingresaron al país 3.3 millones de turistas internacionales, por encima de los 3.21 millones registrados en septiembre del año anterior.

Crecen los turistas que pasan al menos una noche

En total, México contabilizó 7.25 millones de viajeros internacionales, una cifra que representó una baja interanual de 0.5%. De ese total, 3.3 millones correspondieron a turistas que permanecieron al menos una noche en el país, mientras que 3.95 millones fueron excursionistas que realizaron visitas sin hospedarse.

El mayor incremento se observó entre los turistas fronterizos, que alcanzaron 1.82 millones de llegadas, un avance de 4.2% frente a septiembre de 2025. Por su parte, los turistas no fronterizos crecieron 0.9% y sumaron 1.47 millones.

Las llegadas por vía aérea mantienen el liderazgo

Dentro del segmento de turistas no fronterizos, los arribos por vía aérea aumentaron 1% interanual hasta 1.17 millones de personas. En tanto, las llegadas terrestres avanzaron 0.4% y totalizaron 304,078 visitantes.

Estados Unidos se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas no fronterizos, con 1.01 millones de llegadas, equivalentes al 69% del total. Le siguieron América del Sur y las islas del Caribe, con 189,632 viajeros (12.9%), y Canadá, con 110,834 visitantes (7.5%).

México recibió 3.3 millones de turistas internacionales en septiembre de 2026, un alza del 2.7% interanual impulsada por visitantes fronterizos. Magnific

El gasto turístico supera los USD 1,900 millones

Según indicó EFE, el gasto total de los viajeros internacionales alcanzó los USD 1,943.7 millones durante septiembre, lo que implicó un crecimiento de 5.7% respecto de los USD 1,838.8 millones registrados en igual mes de 2025.

Al considerar únicamente a los turistas internacionales, el desembolso ascendió a USD 1,718.6 millones, un aumento de 8.6% interanual. En contraste, el gasto de los excursionistas descendió 12.2% y se ubicó en USD 225.1 millones.

Aumenta el gasto promedio por visitante

El gasto medio por viajero también mostró un avance significativo. En septiembre se ubicó en USD 268.2 por persona, frente a los USD 252.4 registrados un año antes, lo que representó un incremento de 6.2%.

Entre los turistas que pernoctaron en el país, el gasto promedio fue de USD 521.2. Sin embargo, quienes llegaron por vía aérea desembolsaron en promedio USD 1,188.9 por visitante.

La apuesta de México por el turismo internacional

Los datos se conocen luego de que México recibiera 47.78 millones de turistas internacionales durante 2025, un crecimiento de 6.1% respecto de 2024. En ese mismo período, el ingreso de divisas por viajeros internacionales alcanzó los USD 34,991.6 millones.

Considerado uno de los destinos turísticos más importantes del mundo, el país busca reforzar su posicionamiento global. En ese marco, el Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se fijó como objetivo ubicar a México entre los cinco principales destinos turísticos internacionales.

La actividad turística también continuó contribuyendo al desempeño económico del país. El producto interior bruto (PIB) turístico, como lo denomina el Inegi, registró un crecimiento anual de 1.3% al cierre de 2025.