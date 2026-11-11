Por qué recomiendan reemplazar el vinagre por el suavizante en la lavadora.

El suavizante para ropa es un producto que se utiliza durante el lavado para hacer que las prendas se sientan más suaves y esponjosas. Sin embargo, su uso no es indispensable y puede tener algunas desventajas, como reducir la capacidad de absorción de las toallas y dejar residuos químicos en los tejidos.

La organización australiana CHOICE, especializada en defensa de los consumidores, explica que existen alternativas más económicas para prescindir de estos productos.

Entre ellas, recomienda utilizar vinagre blanco en la lavadora , una opción que puede ayudar a suavizar las prendas sin dejar residuos de olor después del lavado.

¿Cuánto vinagre se debe poner en la lavadora para reemplazar el suavizante?

De acuerdo con CHOICE, la proporción adecuada es media taza de vinagre blanco por carga de ropa. La organización aconseja colocarlo directamente en el compartimento destinado al suavizante , en lugar de agregarlo junto con el detergente durante el ciclo de lavado.

Aunque el vinagre puede funcionar como alternativa, CHOICE advierte que no proporciona necesariamente el mismo nivel de suavidad que un suavizante comercial. No obstante, destaca que es considerablemente más económico y ofrece otras ventajas durante el lavado .

CHOICE, una organización australiana independiente de defensa de los consumidores, recomienda usar media taza de vinagre en el compartimento del suavizante.

¿Qué beneficios tiene usar vinagre blanco en lugar de suavizante?

La organización australiana señala que reemplazar el suavizante por vinagre puede aportar distintas ventajas. Entre ellas:

No deja olor en la ropa: al terminar el lavado, no quedan rastros de vinagre en las prendas ni un aroma característico.

No provoca irritación de la piel por residuos de suavizante: a diferencia de los productos comerciales, el vinagre no deja residuos de suavizante sobre los tejidos.

No reduce la absorción de humedad de las toallas: permite conservar esta característica que puede verse afectada por los suavizantes convencionales.

Ayuda a limpiar la lavadora: contribuye a eliminar acumulaciones de residuos y depósitos en el interior de la máquina, conocidos como scrud, que pueden empeorar con el uso de suavizantes comerciales.

CHOICE también sostiene que los suavizantes son productos prescindibles y recomienda alternativas sencillas para conseguir prendas más esponjosas, como sacudir las toallas después del lavado o colocarlas durante algunos minutos en la secadora.